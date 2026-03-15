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Elecciones Castilla y León 2026: Qué pasa si soy suplente de mesa electoral y no presento, cuáles son las multas

Resolvemos las dudas sobre las obligaciones legales de las personas designadas para integrar las mesas electorales, especialmente en lo que respecta a los suplentes.

Mesa electoral

Mesa electoral EuropaPress

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Beatriz García
Publicado:

Más de dos millones de ciudadanos están llamados a participar hoy en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Con la jornada electoral ya en marcha, aún hay dudas sobre las obligaciones legales de quienes han sido elegidos para formar parte de las mesas, especialmente en el caso de los suplentes.

Cuándo se puede faltar a una mesa

La normativa establece que tanto los miembros titulares como los suplentes están obligados a presentarse el día de la votación, salvo que exista una causa debidamente justificada. Las excusas válidas se recogen en la legislación electoral y se publican en el Boletín Oficial del Estado.

Entre las causas personales figuran la edad (los mayores de 70 años no entran en el sorteo y quienes tienen entre 65 y 70 pueden renunciar voluntariamente), la discapacidad reconocida, la incapacidad permanente absoluta o una baja médica acreditada. También se contemplan supuestos como el embarazo a partir del sexto mes o encontrarse en situación de permiso por maternidad.

A estas se suman causas de carácter familiar, como el cuidado directo de menores de 12 años, personas con discapacidad o lactantes, así como determinados supuestos profesionales, entre ellos la prestación de servicios esenciales, sanitarios o de emergencias, o la responsabilidad directa en informativos durante la jornada electoral. Quienes no puedan cumplir con la designación disponen de un plazo de siete días desde la notificación oficial para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona correspondiente.

Multas y responsabilidades penales

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece con claridad las consecuencias de no acudir sin justificación. Presidentes, vocales titulares y suplentes pueden enfrentarse a penas de prisión de entre tres meses y un año o a multas económicas de seis a 24 meses si no se presentan en la mesa o abandonan sus funciones durante la jornada electoral sin causa admitida.

Además, la norma indica que no recoger la notificación municipal no exime de responsabilidad: la comunicación se considera válida si el nombramiento ha sido publicado oficialmente. La participación en las mesas electorales forma parte del funcionamiento básico del sistema democrático. En unas elecciones autonómicas de Castilla y León especialmente relevantes por su carácter anticipado, las autoridades subrayan la importancia de cumplir con esta obligación o, en su caso, justificar adecuadamente la imposibilidad de hacerlo conforme a la ley.

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