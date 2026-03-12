Pilar Baselga, la mujer que difundió el bulo de que Begoña Gómez era trans, reconoce que estuvo "desafortunada"

Hoy se ha celebrado en Madrid el juicio contra Pilar Baselga, una profesora y tertuliana que aseguró en 2022, en el programa 'Los intocables', de Distrito TV, que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, era transexual y que había sido despedida de la Universidad Complutense por sus vínculos con el narcotráfico en Marruecos. Unas afirmaciones 'fake' que le valieron una denuncia de la propia Begoña Gómez por injurias que ha acabado sentándola en el banquillo de los acusados. La mujer de Sánchez -a la que Baselga se refirió en varias ocasiones en el programa como "Begoño"- pide una multa de 21.000 euros para la acusada y una indemnización de 20.000 solidaria a pagar junto con el canal Distrito TV.

Durante la sesión, que ha durado casi 4 horas, Baselga ha contestado solo a preguntas de su abogado: "Fui de comentarista. Todo lo que dije está publicado. Yo solamente opiné. Improvisé sobre contenidos de terceros. Lo había visto, me pareció llamativo y opiné. Mi intención no fue injuriar".

Sin embargo el abogado de Begoña Gómez, Gonzalo Martínez-Fresneda, ve claro el delito de injuria: "No es un ataque llamar a alguien transexual, pero la afirmación se adorna con el apelativo de 'Begoño' para hacer daño". Es más, considera que "lo que pretendía llamando a Begoña Gómez transexual era acusar a Pedro Sánchez de homosexual".

Señala además, en referencia al bulo de que su clienta estaba vinculada al narcotráfico en Marruecos, que "no se hizo ningún esfuerzo informativo para verificar esa afirmación. Solo se buscaba deshonrar a la persona".

Pilar Baselga ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha pedido disculpas. "Si alguna expresión fue desafortunada pido perdón", aunque luego ha señalado también que "un expresión discutible no es un delito". El juicio ha quedado visto para sentencia. Begoña Gómez no ha acudido a la sesión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.