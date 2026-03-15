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Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las elecciones de Castilla y León 2026

La falta de 41 procuradores obliga a abrir negociaciones y activa el proceso de investidura previsto en el Estatuto de Autonomía.

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El Tribunal Supremo rechaza la petición del PSOE de revisar los más de 30.000 votos nulos de MadridEFE

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Celia de Santiago
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Las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo pueden arrojar un escenario sin mayoría absoluta. En la Cámara autonómica, compuesta por 81 procuradores, se requieren al menos 41 escaños para alcanzar ese umbral. Si ninguna fuerza política logra esa cifra, se abre un periodo de negociaciones para intentar formar gobierno.

El procedimiento está regulado por el Estatuto de Autonomía y el reglamento de las Cortes. Una vez proclamados los resultados definitivos, se constituye la Cámara y comienza el proceso de investidura.

El proceso de investidura

El presidente de las Cortes, tras consultar con los representantes de los grupos parlamentarios, propone un candidato a la Presidencia de la Junta. Ese aspirante debe someterse a una primera votación en la que necesita mayoría absoluta, es decir, el respaldo de al menos 41 procuradores.

Si no obtiene ese apoyo en la primera votación, se celebra una segunda 48 horas después. En esta ocasión basta con mayoría simple: más votos a favor que en contra. Las abstenciones, por tanto, pueden resultar decisivas en este escenario.

Pactos y acuerdos

Cuando no existe mayoría absoluta, los partidos deben negociar pactos de gobierno o acuerdos de investidura. Estas fórmulas pueden implicar coaliciones con entrada en el Ejecutivo o compromisos programáticos sin participación directa en el gobierno.

Las negociaciones pueden centrarse en el programa, en la estructura del futuro Ejecutivo o en apoyos parlamentarios externos. La ley no fija un modelo concreto, pero sí establece los plazos para intentar la investidura.

¿Y si no hay acuerdo?

Si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya logrado la confianza de las Cortes, se procede a la disolución automática de la Cámara y a la convocatoria de nuevas elecciones.

Este mecanismo busca evitar bloqueos prolongados. En ese caso, el Gobierno en funciones continuaría gestionando los asuntos ordinarios hasta la celebración de nuevos comicios.

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