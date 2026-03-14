Una persona hace estallar una bomba casera en Ámsterdam contra una escuela judía

La pasada noche en Ámsterdam, un individuo estalló contra una escuela judía una bomba casera. Esta dañó de manera leve la fachada exterior del edificio y no dejó ninguna víctima, comunicó la alcaldesa Femke Halsema en rueda de prensa.

Halsema declaró este hecho como un "acto cobarde de agresión" y añadió que entiende "el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam", ya que explicó que "cada vez se enfrentan más al antisemitismo, y eso es inaceptable".

Por otra parte, las fuerzas de seguridad investigan que este suceso tenga posible conexión con otro ataque similar que ocurrió el viernes en la ciudad de Róterdam por la madrugada.

La Policía ya ha confirmado que el responsable de la explosión fue captado por las cámaras de seguridad y se ha declarado como "ataque selectivo", contra la comunidad judía.

Relación con Róterdam

Cuatro sospechosos fueron detenidos en la ciudad neerlandesa debido a una explosión en la sinagoga de Davidsplein. Los acusados son: dos hombres de 19 años, uno de 18 y un adolescente de 17. La Policía investiga la conexión entre los ataques al que se le suma otro ocurrido en la madrugada del pasado domingo al lunes en una sinagoga en Lieja (Bélgica).

Israel se pronuncia

El Ministerio de Exteriores de Israel ha pedido al Gobierno de Países Bajos que tome medidas para frenar la "epidemia de antisemitismo", declaró. El ministerio se pronunció en su cuenta de X: "¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque? El Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para combatir el antisemitismo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.