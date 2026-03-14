El rey se estrena en TikTok junto al presidente de Bolivia y apoya la “nueva etapa” del país

El rey Felipe VI ha protagonizado por primera vez un vídeo en la red social TikTok durante su visita oficial a Bolivia, donde ha aparecido junto al presidente del país, Rodrigo Paz, en un mensaje en el que ha respaldado el inicio de una nueva etapa política en el país suramericano.

"Es un placer estar aquí contigo y con este nuevo gobierno, apoyando la nueva etapa de una Bolivia abierta al mundo", ha dicho el monarca en el vídeo difundido en la cuenta oficial del presidente boliviano. "Esperamos contribuir también para que el mundo, no solo los hermanos de España, estén más presentes en Bolivia", añade Felipe VI en la grabación.

El vídeo se ha publicado coincidiendo con la reunión que el rey mantuvo este jueves con Paz en el antiguo Palacio de Gobierno, en La Paz, dentro de la visita oficial que el monarca realiza al país.

Felipe VI inició la jornada con un desayuno con empresarios españoles y bolivianos y posteriormente se trasladó a la plaza Murillo, centro del poder político del país, donde se encuentran las sedes del Gobierno y del Legislativo. Allí fue recibido por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y recibió honores de la unidad militar de los Colorados de Bolivia, la guardia presidencial, antes de ingresar en el llamado Palacio Quemado.

Durante el recorrido por la plaza Murillo, el rey rompió el protocolo para saludar a varios ciudadanos, entre ellos una anciana que se acercó a hablar con él y dos niñas que le abrazaron y se fotografiaron con el monarca.

Tras la visita al museo, estaba previsto que Felipe VI y Rodrigo Paz regresaran al Palacio de Gobierno para un almuerzo oficial con el que se daba por concluida la estancia del rey en Bolivia.

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