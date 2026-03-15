Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Castilla y León de hoy 15 de marzo

El próximo 15 de marzo están llamados a las urnas 2.097.768 personas para decidir el futuro político de Castilla y León para los próximos cuatro años. La mayoría de las encuestas pronostican que el PP será la lista más votada, aunque ninguno de estos sondeos le da la mayoría absoluta.

Esa mayoría absoluta se fija en las Cortes de Castilla y León en 42 escaños. En estos comicios se elegirán a un total de 82 procuradores además del presidente autonómico.

Los escaños no se reparten de forma uniforme entre las nueve provincias que forman Castilla y León, es decir cada una de ellas tiene asignado un número de representantes en función de los habitantes. Eso sí, todas comienzan con un mínimo de 3 escaños, uno por cada 45.000 habitantes o por fracción superior a 22.500 habitantes. La historia electoral de esta autonomía dice que 2019 fueron los comicios con el mayor número de diputados electos, un total de 84.

Por provincias, el reparto de escaños queda de la siguiente manera:

Valladolid : 15 procuradores

: 15 procuradores León : 13 procuradores

: 13 procuradores Burgos : 11 procuradores

: 11 procuradores Salamanca : 10 procuradores

: 10 procuradores Palencia : 7 procuradores

: 7 procuradores Zamora : 7 procuradores

: 7 procuradores Ávila : 7 escaños

: 7 escaños Segovia : 7 escaños. Esta es la provincia que recoge el diputado de más que hay con respecto a las elecciones pasadas.

: 7 escaños. Esta es la provincia que recoge el diputado de más que hay con respecto a las elecciones pasadas. Soria: 5 procuradores.

Los votantes de Castilla y León tendrán para elegir en total 24 candidaturas, aunque no todas ellas han conseguido presentar lista en las nueve provincias, sino que únicamente ocho lo hacen: PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde, IU-Sumar-Verdes, Escaños en Blanco, Partido Animalista (Pacma) y Se Acabó La Fiesta. La provincia en la que más variedad de candidaturas habrá en los colegios electorales será Valladolid, con hasta 17 alternativas.