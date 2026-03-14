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Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años

La reconocida actriz de 'Aquí No Hay Quien Viva' ha fallecido a los 91 años.

La actriz Gemma Cuervo

La actriz Gemma CuervoGTRES

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Paula Hidalgo
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La conocida actriz Gemma cuervo ha fallecido este sábado a los 91 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares. Por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento.

Gemma Cuervo nació en Barcelona en 1934, y fue una actriz con una reconocida trayectoria que se extendía durante más de seis décadas. Gemma ha abarcado todos los ámbitos: desde el teatro y la televisión, hasta la gran pantalla. Su muerte ha marcado el final de una larga carrera en el mundo de la interpretación y en la que deja un gran legado.

La capilla ardiente se abrirá este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz de Tres Cantos, en Madrid, a partir de las 10:00 horas de la mañana, informan las fuentes familiares. Han sido ellos mismos quienes han lamentado la pérdida en un comunicado dirigido a los medios: "Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos".

Un legado de más de seis décadas

Las nuevas generaciones la reconocían como Vicenta, por su personaje de 'Aquí No hay Quien Viva', a la que los fans de la serie siempre le han transmitido su cariño. Pero su primera aparición en la pequeña pantalla fue mucho antes: en la década de los 50 se incorporó a 'Estudio 1', un programa emblemático de la televisión española donde se emitían obras de teatro en directo.

Gemma Cuervo no solo ha tenido la admiración y el cariño del público, también las academias han reconocido su gran labor. A lo largo de su carrera, ha recibido galardones como el Premio Max de Honor en 2021, el Premio Nacional de Teatro en 1965, y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en 2018.

Pero su legado va más allá de la interpretación, pues en la vida real ha dejado tres hijos (Natalia, Fernando y Cayetana Guillén-Cuervo), que siempre le han mostrado amor, admiración y respeto como actriz, pero sobre todo como madre.

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