Elecciones Castilla y León 2026: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

Ya se puede votar en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Hay un total de 52 candidaturas en toda la región y a la noche sabremos cuantos escaños ha conseguido cada partido que será parte de las Cortes durante la próxima legislatura. Pero cuidado, si quieres que tu decisión cuente debes de meter la papeleta en perfectas condiciones, de lo contrario no será valido.

En cambio, hay otra forma de ejercer el voto sin elegir concretamente a un partido. Se trata del voto en blanco que no se asigna directamente a un partido pero influye en el porcentaje de votos que obtiene cada candidatura. Con esto expresas que ninguno de los partidos merece ser elegido, pero sin dejar de participar.

No obstante, en la práctica, termina aumentando el número total de votos emitidos y le sube el porcentaje mínimo de las candidaturas más pequeñas para conseguir representación, lo que resulta en el veneficio de los partidos más grandes. Y aunque no cuenta para repartir escaños, sí influye en el porcentaje de votos que obtiene cada uno, ya que los resultados se expresan sobre el total de votos válidos. Además, este tipo de voto tiene peso a la hora de definir la llamada barrera electoral.

Aquellas candidaturas que no alcancen al menos el 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción no se tendrán en cuenta para el reparto de escaños. Eso significa que los votos en blanco aumentan el número total de votos válidos, elevando la cantidad que deben superar los partidos pequeños para conseguir representación.

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