Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

Elecciones Castilla y León

Elecciones Castilla y León 2026: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

Este tipo de voto cuenta tanto en la participación como a la hora de definir la barrera electoral.

Papeletas en una urna

Papeletas en una urnaAntena 3 Noticias

Publicidad

Ya se puede votar en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Hay un total de 52 candidaturas en toda la región y a la noche sabremos cuantos escaños ha conseguido cada partido que será parte de las Cortes durante la próxima legislatura. Pero cuidado, si quieres que tu decisión cuente debes de meter la papeleta en perfectas condiciones, de lo contrario no será valido.

En cambio, hay otra forma de ejercer el voto sin elegir concretamente a un partido. Se trata del voto en blanco que no se asigna directamente a un partido pero influye en el porcentaje de votos que obtiene cada candidatura. Con esto expresas que ninguno de los partidos merece ser elegido, pero sin dejar de participar.

No obstante, en la práctica, termina aumentando el número total de votos emitidos y le sube el porcentaje mínimo de las candidaturas más pequeñas para conseguir representación, lo que resulta en el veneficio de los partidos más grandes. Y aunque no cuenta para repartir escaños, sí influye en el porcentaje de votos que obtiene cada uno, ya que los resultados se expresan sobre el total de votos válidos. Además, este tipo de voto tiene peso a la hora de definir la llamada barrera electoral.

Aquellas candidaturas que no alcancen al menos el 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción no se tendrán en cuenta para el reparto de escaños. Eso significa que los votos en blanco aumentan el número total de votos válidos, elevando la cantidad que deben superar los partidos pequeños para conseguir representación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pilar Baselga, la mujer que difundió el bulo de que Begoña Gómez era trans, reconoce que estuvo "desafortunada"

Pilar Baselga

Publicidad

España

Elecciones de Castilla y León

Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Ángel Ceña, el primer candidato en votar

Un votante depositando su voto en la urna

Elecciones Castilla y León 2026: que diferencia hay entre voto nulo, voto en blanco y abstención

Imagen de archivo de una urna electoral.

Elecciones Castilla y León 2026: ¿Cuándo se contará el voto CERA desde el extranjero?

Elecciones Castilla y León 2026: A qué hora se conocerán los resultados
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Elecciones Castilla y León 2026: A qué hora se conocerán los resultados

Papeletas en una urna
Elecciones Castilla y León

Elecciones Castilla y León 2026: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

El Tribunal Supremo rechaza la petición del PSOE de revisar los más de 30.000 votos nulos de Madrid
Elecciones

Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las elecciones de Castilla y León 2026

La falta de 41 procuradores obliga a abrir negociaciones y activa el proceso de investidura previsto en el Estatuto de Autonomía.

Elecciones Castilla y León
Elecciones Castilla y León

¿Quién ganará las elecciones de Castilla y León de hoy 15 de marzo? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

La mayor parte de las encuestas perfilan un PP que gana apoyos, pero no los suficientes para alcanzar los 42 escaños que le darían mayoría absoluta. El líder popular, Alfonso Fernández Mañueco, necesitaría pactar con los de Abascal que podrían superar el 20 por ciento de los votos.

Elecciones en Castilla y León 2026

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Castilla y León de hoy 15 de marzo

Cómo se hace el escrutinio: cuándo es la fecha límite para completar el recuento de votos

Cómo se hace el escrutinio de las elecciones de Castilla y León: cuándo es la fecha límite para completar el recuento de votos

Mesa electoral

Elecciones Castilla y León 2026: Qué pasa si soy suplente de mesa electoral y no presento, cuáles son las multas

Publicidad