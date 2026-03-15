Este será el ganador de las elecciones de Castilla y León 2026 según la inteligencia artificial

Hemos preguntado a la inteligencia artificial quién va a ser el ganador de las elecciones de Castilla y León que se están celebrando este domingo. Aunque no se atreve a dar un resultado definitivo, sí hace una estimación a quién será posiblemente el vencedor de estos comicios, basándose en las encuestas publicadas.

"Nadie lo sabe con certeza todavía, pero las encuestas apuntan a que el PP será el partido más votado el 15 de marzo de 2026, sin llegar a la mayoría absoluta, en un escenario muy competido con el PSOE y con Vox como socio clave por la derecha", es la respuesta que da la inteligencia artificial. Tras ello, aporta los datos en los que se ha basado para dar al Partido Popular como vencedor.

Qué dicen las encuestas

En primer lugar, aporta los datos del último CIS sobre las elecciones de Castilla y León. Indica que se da al PP en torno al 33‑34 % de voto y una horquilla de unos 28‑38 procuradores, y al PSOE alrededor del 32 % con 26‑35 escaños; sitúa a Vox cerca del 16 %.

Además aporta los resultados de los sondeos de los distintos medios de comunicación, que sitúan al PP por delante con un 32‑38% en intención de voto y le dejan a pocos escaños de la mayoría absoluta (41), con el PSOE varios puntos por detrás. "En el promedio de encuestas recientes, el PP ronda el 32‑33%, el PSOE cerca del 28‑29 % y Vox se acerca o supera ligeramente el 20 %, lo que consolidaría una mayoría de derechas si se materializa", indica la inteligencia artificial en su respuesta.

Por último, se atreve a vaticinar el escenario más probable hoy: "Lo más probable según los datos actuales es que gane el PP en votos y escaños, pero necesite pactar, previsiblemente con Vox, para seguir gobernando la Junta". "Las encuestas dibujan una ligera ventaja del PP y una mayoría de derechas, pero con mucha horquilla y diferencias entre sondeos, así que no se puede asegurar quién va a ganar, solo que el PP parte como favorito para quedar primero", apunta para finalizar.

Resultados elecciones Castilla y León

Habrá que esperar al cierre de unas de este domingo para empezar a conocer los resultados del escrutinio y conocer al ganador de las elecciones de Castilla y León. Puedes seguir en directo el recuento de votos en la web de Antena 3 Noticias.

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