¿Quién ganará las elecciones de Castilla y León de hoy 15 de marzo? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

Hoy es el día clave en Castilla y León para decidir el futuro de los próximos cuatro años. Este lunes, 9 de marzo, concluía el plazo para publicar encuestas y la mayoría dan al Partido Popular como ganador. La formación de Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a revalidar su cargo como presidente de la Junta de Catilla y León, obtendría más apoyos que en los últimos comicios donde consiguió 31 de los 81 procuradores, el 31 por ciento de los votos.

El Partido Socialista se estancaría según la mayor parte de las encuestas. El candidato Carlos Martínez, que se presenta por primera vez en Castilla y león, no mejoraría los resultados del anterior candidato Luis Tudanca. Como ya ocurriera primero en Extremadura y después en Aragón, la formación de Santiago Abascal volvería a crecer, alcanzando casi el 20 por ciento de los votos.

Por encuestas

La encuesta de NC Report para La Razón, le daría un escaño más a Alfonso Fernández Mañueco. El Partido Socialista perdería uno o dos procuradores de los 28 que obtuvo en 2022. Y, el partido que más incremento obtendría con respecto a las últimas elecciones sería Vox que pasaría a tener 16 ó 17 escaños. En 2022 pasó de uno a 13.

Según el sondeo de Sigma 2 para El Mundo, Vox conseguiría el 20 por ciento de los votos, pasando de 13 a 17 procuradores. También mejoraría el PP con tres escaños más y el PSOE no obtendría diferencias con respecto a los últimos resultados electorales.

El diario El País revela un estancamiento del PP, la pérdida de dos escaños para el partido de Carlos Martínez y un Vox disparado que se acerca al 20 por ciento de los votos.

La encuesta de ABC también destaca una mejoría del PP y un PSOE que se mantiene, con Vox como el partido que más sube.

En cuanto al resto de formaciones, la mayoría de las encuestas y sondeos destacan el aumento de UPL (Unión del Pueblo Leonés) que en la actualidad tiene tres escaños y podría aumentar a cuatro. Soria Ya perdería fuerza. Encuestas como la de ABC señalan que podría perder uno o dos procuradores.

Así ven las encuestas los candidatos

Alfonso Fernández Mañueco invita a los votantes a que no se fíen de las encuestas, "ni de las buenas ni de las malas, sólo de vuestro olfato". Por su parte, el candidato socialista ironiza con los resultados y le vuelve a tender la mano al popular, "la oferta sigue en pie", refiriéndose a que gobierne la lista más votada.

A los de Vox sólo les interesan "las encuestas de la calle", señala Santiago Abascal.

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