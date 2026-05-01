La mejor foto del tiempo de abril de 2026

Ya conocemos cuál es la mejor foto del tiempo del mes de abril de 2026. En esta ocasión, los espectadores han elegido una imagen que transmite calma, luz y la esencia de la primavera en la costa: un sereno atardecer en Santiago de la Ribera, Murcia, donde el sol se funde con el horizonte sobre un mar en absoluta calma. La fotografía ha destacado entre las enviadas desde distintos puntos de España por su equilibrio, su composición y su capacidad para capturar un instante de paz casi perfecta.

La imagen nos regala una escena minimalista y evocadora: una pasarela de madera que se adentra en el agua guía la mirada hacia el horizonte, donde el sol, ya casi oculto, tiñe el cielo de tonos cálidos anaranjados y dorados. Sobre ellos, el azul limpio del cielo se impone con suaves pinceladas de nubes altas, reflejadas sutilmente en la superficie del mar, que actúa como un espejo. La ausencia de oleaje refuerza esa sensación de quietud propia de las tardes primaverales en el litoral mediterráneo.

La fotografía ganadora de abril refleja a la perfección el espíritu de 'Las Imágenes de El Tiempo', donde la luz, la atmósfera y los pequeños detalles convierten escenas cotidianas en auténticas postales. Una invitación a detenerse, observar y apreciar cómo la meteorología moldea paisajes únicos en cada momento del año.

¿Te gustaría ser el próximo protagonista de 'Las Imágenes de El Tiempo' en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: forma parte de nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y envíanos, a través de este enlace, esas imágenes especiales que consigas capturar.

Cada mes abrimos una votación para que la audiencia elija su fotografía favorita, creando entre todos un recorrido visual por las estaciones y los rincones más espectaculares de nuestra geografía. Anímate a compartir tu mirada y sé parte de esta galería colectiva.

La votación final

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