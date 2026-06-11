Roberto Brasero advierte de temperaturas inusuales para junio: "Serán valores más propios del mes de julio"

Suben este viernes las temperaturas en toda España y sobre todo en el norte peninsular donde no estaban muy altas pero, a partir de mañana, de nuevo sí lo estarán. Serán valores más propios del mes de julio. Se acabó el respiro que estábamos teniendo. También en las temperaturas nocturnas irán subiendo de nuevo estas próximas noches: las madrugadas: ya no serán tan frescas en el norte: volverán las mínimas de 20º a Madrid y Toledo y seguirán teniendo noches tropicales en Alicante o Jaén.

Viento de levante

Mucho sol nos espera este viernes con fuerte viento de levante en el Estrecho, quizá eso será lo más destacable, con avisos de nivel naranja en la provincia de Cádiz por rachas de 90 km/h y mar adentro en el Estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, viento de Levante de 62 a 74 km/h (fuerza 8), según los avisos de AEMET. En el Ampurdán y en Canarias ya no serán tan intensos los vientos como los que hemos tenido estos días atrás.

Sol y calor el sábado

Soleado también será el sábado, con alguna tormenta aislada por la tarde en Galicia y el oeste de Castilla y León y de Asturias. Seguirá el levante en el estrecho sobre todo por la mañana y seguirán subiendo las temperaturas sobre todo en Canarias y el norte peninsular, ya que en el resto de España el ascenso será más ligero. Llegaremos a 35 grados en puntos del Cantábrico, Galicia y Castilla y León; y cerca de 40º en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Tormentas el domingo

El domingo seguirá el calor pero el tiempo se volverá mucho más inestable. En capas altas de la atmosfera se irá colando aire frío, como el que traen las DANAS pero sin llegar a serlo esta del todo. La consecuencia será la mayor probabilidad de tormentas en el interior de la península a partir del mediodía: con probabilidad de chubascos y tormentas, acompañadas de posibles rachas muy fuertes de viento. Serán más probables en el interior de Galicia y de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Castilla La Mancha, sin descartarlas en el resto de montañas del centro y norte peninsular.

Serán poco probables en el este y no se esperan en Baleares, ni en Canarias, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

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