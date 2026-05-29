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Vota la mejor foto de los espectadores del mes de mayo

Vota tu imagen favorita entre las 10 seleccionadas ese mes de mayo.

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de mayo de 2026

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Belén Montero
Publicado:

Mayo ha sido un mes con mucha luz, en el que la primavera ha alcanzado su madurez y los paisajes se llenan de color, calma y también de algún que otro sobresalto atmosférico.

Campos cubiertos de amapolas que se balancean bajo un sol radiante, playas de aguas transparentes donde el mar invita al sosiego, cordilleras que se esconden y reaparecen bajo nubes densas atravesadas por haces de luz… todas estas escenas convierten el mes en un escaparate perfecto para captar la belleza del tiempo. Ahora llega el momento de decidir cuál de todas estas imágenes merece convertirse en la mejor foto del tiempo del mes de mayo.

Cada candidata inmortaliza un instante único de esta primavera en plenitud. Hay calas de aguas turquesas protegidas por pinares, sierras que se pierden en la distancia bajo un cielo gris o cielos nocturnos donde la Vía Láctea se dibuja con una nitidez casi mágica sobre la costa.

También encontramos murallas bañadas por la luz dorada del atardecer, con fachadas históricas y jardines en flor que añaden un toque de color al paisaje urbano.

¿Cómo participar?

Votar es muy sencillo y supone un reconocimiento directo a quienes están detrás de la cámara. Con tu elección premias la paciencia de quien madruga para esperar la luz perfecta sobre un campo en flor, el pulso firme de quien aguarda a que las nubes se alineen para abrir un haz sobre la montaña o la sensibilidad de quien sabe encontrar la magia en una calle histórica en silencio o bajo un cielo nocturno plagado de estrellas.

Entra en la sección ‘Tus Imágenes’ de nuestra web, donde encontrarás las fotos seleccionadas por comunidad autónoma.

Revisa las candidatas: cada imagen ha sido escogida por nuestro equipo entre todas las enviadas por el público durante el mes.

Haz clic en la casilla de la que más te guste. Con tu voto ayudarás a elegir la mejor imagen de mayo de 2026. Muy pronto daremos a conocer la fotografía ganadora. No te quedes sin participar y haz que tu elección marque la diferencia.

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