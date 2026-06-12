Roberto Brasero alerta del cambio que llegará el domingo tras el intenso calor: "Aumenta la probabilidad de tormentas"

Ya estamos notando este viernes la extensión del calor hacia el norte peninsular, donde no lo habíamos tenido esta semana. Mañana sábado subiendo las temperaturas en el norte y también lo harán en el este. Tendremos noche tropical en el área mediterránea y en zonas del centro y del sur de la península.

Por el día se superarán los 34° en el interior de Galicia y, puntualmente, en el interior de las comunidades cantábricas y más de 36° de máxima en el valle del Ebro. En estas tres zonas de la península habrá mañana avisos de nivel amarillo por calor. También se activarán en el Valle del Guadiana por máximas de 38º. Y aunque sin avisos, el calor también se notará en los valles del Tajo y Guadalquivir.

En el caso del estrecho el protagonista seguirá siendo el fuerte viento de levante, aunque mañana algo menos intenso que hoy ya que los avisos bajan a nivel amarillo. Por la tarde crecerán nubes de evolución, con tormentas, en zonas del interior de Galicia, de Asturias y del oeste de Castilla y León, y en el resto de España que es la mayoría, seguirá luciendo el sol: un sábado de pleno verano.

El domingo llegan las tormentas

Para el domingo el pronóstico trae una novedad: se incrementa la inestabilidad atmosférica por la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera y ese aire frío en capas altas, junto con el calor de la superficie, favorecerán la formación de nubes a partir del mediodía. Es decir, aumenta la probabilidad de chubascos y tormentas en amplias zonas del interior peninsular, sobre todo del oeste y de la zona centro. Tormentas que puede tener asociadas rachas de viento muy fuerte.

Las temperaturas máximas serán algo más bajas en el extremo occidental peninsular y, en cambio, subirán en el este. Seguirán las noches tropicales en la costa mediterránea, también en puntos del Cantábrico oriental, en el valle del Ebro y en áreas del centro y sur de la península. Con máximas de hasta 38° en el centro del valle del Ebro, y superiores a 35º en el resto del nordeste y áreas del centro y sur de la península. En Huelva y Sevilla tendrá un pequeño respiro al bajar las máximas pero no durará mucho: la semana que viene vuelven a subir.

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