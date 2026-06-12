Siguen subiendo las temperaturas: César Gonzalo advierte de un sábado de duro agosto en el norte

Suma y sigue, el calor sube otro peldaño, y aún en el norte mañana queda un escalón más. Allí se prevén temperaturas propias de un día de duro verano como si de agosto se tratara. Con valores de 37ºC en el interior de Galicia y Logroño; de 36º en Castilla y León, Zaragoza y Lleida. Sorprenderá en Bilbao los 35º previstos del sábado y los 30º que se medirán a orillas del Cantábrico.

Viernes con avisos por calor

De momento en este viernes el calor sigue incrementándose, con un ascenso marcado en la mitad norte, donde se añaden hasta 7º a los valores de ayer. Incremento que más ligero llega a puntos del interior. Hoy los avisos de AEMET por altas temperaturas se activan en Pontevedra y el sur de A Coruña donde superarán los 34º, en Ourense por más de 36, en Extremadura y Valle del Guadalquivir al poder superar los 38º. Precisamente la temperatura más alta del país se espera en Badajoz con 40º previstos a la sombra.

Anticiclón encima

Las altas presiones se ciernen sobre nuestro país y se centran en aguas del Cantábrico. Dejándonos dos días, hoy y mañana, con máxima estabilidad. Como consecuencia tendremos cielos despejados en casi todo el país con muy poquitas excepciones. Hoy surgirán nubes, que podrán dejar algún chubasco en el sur de Extremadura y no se pueden descartar del todo en el norte de Andalucía. Además, se activa el aviso de nivel naranja de AEMET por el fuerte viento de Levante en Cádiz donde ya se han superado rachas de 80 km/h. Viento que podrán dejar nubes de tipo bajo acumuladas en las costas del Mediterráneo andaluz. Mañana seguirá el viento, y la posibilidad de tormentas se desplaza al interior de Galicia. En el resto seguiremos sin apenas ver nubes.

Bolsa de aire frío

En el domingo se romperá el muro de las altas presiones para dejar pasar, en altura, una bolsa de aire frío. Aportará la inestabilidad necesaria para que, junto con el calor, surjan tormentas durante la tarde. Se prevén en casi todo el interior y serán más probables en zonas de montaña. Como consecuencia, el calor disminuirá ligeramente tan solo en el oeste del país.

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