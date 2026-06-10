Roberto Brasero pone fecha al episodio de calor más intenso: "El sábado seguirán subiendo las temperaturas"

Este miércoles tenemos las temperaturas algo más altas que ayer en las comunidades cantábricas superando ligeramente, los 20°. En el sur se vuele a repetir el calor intenso, sobre todo en el Guadalquivir, donde ayer se quedaron las máximas en 39º en Andújar (Jaén) y en Montoro (Córdoba) y hoy vamos por el mismo camino siendo estas dos estaciones las que encabezan de nuevo hoy el ranking de las más cálidas de España, seguidas por la de Córdoba capital, Badajoz y Sevilla.

Mañana seguirá haciendo tanto calor en estas zonas, o incluso un poco más, y subirán también en el norte donde de momento no serán todavía muy elevadas… De momento, porque el viernes y el sábado ahí también llegará el calor.

Mucho sol y viento de Levante

Mañana jueves continuará el tiempo estable sin lluvias, salvo algún chubasco aislado, de nuevo, en zonas de montaña del este de la península. También podrá haber lloviznas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con nubes por la mañana en el resto del litoral Mediterráneo, con tendencia a disminuir durante la tarde.

El viento de Levante, que soplará con intensidad en el área del estrecho donde tenemos para mañana avisos de nivel amarillo por rachas de70 km/h. También tendremos oleaje costas de Alborán y en el entorno de la isla de Menorca. En Canarias sin embargo el viento mañana irá perdiendo presencia, aunque todavía dejará algunas rachas fuertes en zonas expuestas, pero ya no tanto como en estos últimos días.

Más calor en camino

Mañana las temperaturas serán más altas en el norte y centro de la península, superándose ya los 24° en las comunidades cantábricas y rozando, o alcanzando, los 30° en la meseta norte y valle del Ebro. En la zona centro unos 32º a 34° y 36º a 38° en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El viernes las temperaturas seguirán subiendo, y serán altas para la época del año en buena parte del país, con calor de pleno verano en el sur de Galicia. Ciudades como Ourense o Pontevedra rondarán los 32°.

En el valle del Ebro y zonas de la meseta norte se superarán los 34º, al igual que en la zona centro. 36º a 38° se llegará en buena parte de la mitad sur, superándose los 38º en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, según los datos de AEMET.

También serán altos los valores nocturnos, pues de madrugada no se habrá bajado de 20° en zonas del sur del área mediterránea y en zonas del interior de la mitad sur peninsular.

Y el sábado todavía seguirán subiendo las temperaturas, especialmente en el tercio norte, donde el calor será muy intenso para lo que se acostumbra por allí: en A Coruña se espera llegar a 32º, en Lugo incluso podría alcanzar los 35°. Calor también en el resto del Cantábrico (33°, por ejemplo, en Bilbao) y en la en la meseta norte y zona centro (Madrid, 34º) y más de 36° esperan el sábado en el valle del Ebro (en Zaragoza 36º el sábado y 38º prevista para el domingo) y 36º a 38º en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Un sábado de intenso calor antes de la llegada de posibles tormentas el domingo por la tarde, en el interior del oeste de la península.

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