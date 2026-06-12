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FENÓMENO 'EL NIÑO'

La AEMET confirma que el fenómeno El Niño ya está aquí: "2026 podría situarse entre los años más cálidos desde que hay registros"

Este fenómeno natural se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, registran temperaturas superiores a las habituales durante varios meses.

Fenómeno El Niño

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Marta Alarcón
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que el fenómeno climático conocido como El Niño ya ha comenzado a manifestarse en el océano Pacífico ecuatorial. Aunque los expertos subrayan que su impacto sobre el tiempo en España no es directo ni fácilmente predecible, los episodios más intensos pueden favorecer periodos más húmedos durante el otoño o al inicio del invierno.

Este fenómeno natural se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, registran temperaturas superiores a las habituales durante varios meses. Este calentamiento modifica la circulación atmosférica y provoca cambios en los patrones climáticos de distintas regiones del planeta.

2026 podría situarse en el año más cálido

Según la AEMET, las consecuencias de El Niño varían según la zona afectada. Mientras algunas regiones pueden experimentar olas de calor y sequías prolongadas, otras pueden enfrentarse a lluvias intensas, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Además, el aumento de la temperatura de océanos y atmósfera asociado a este fenómeno, podría contribuir a que "2026 se sitúe entre los años más cálidos desde que existen registros".

La agencia advierte de que, durante los próximos meses, numerosos países deberán prepararse para los efectos asociados a este episodio climático. Incluso en lugares donde la influencia de El Niño, es menos evidente, el exceso de energía acumulada en la atmósfera y en los océanos, puede favorecer eventos meteorológicos de mayor intensidad.

Los especialistas recuerdan que, aunque se trata de un fenómeno natural recurrente, sus efectos pueden verse amplificados por el contexto actual de calentamiento global, aumentando el riesgo de impactos climáticos significativos en distintas partes del mundo.

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