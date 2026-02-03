Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La mejor foto del tiempo de enero de 2026

Así es la imagen de la Playa de la Torre (Murcia) que se ha convertido en la foto del tiempo ganadora del mes de enero, una instantánea que ha cautivado a los espectadores de El Tiempo de Antena 3 Noticias.

Playa de la Torre

Playa de la TorreJosé Luis Rueda

Beatriz García
Publicado:

Ya tenemos la mejor foto del tiempo del mes de enero de 2026. En esta ocasión, los espectadores han elegido una espectacular imagen de la Playa de la Torre, en la Región de Murcia, captada por José Luis Rueda, una fotografía que ha conquistado por la belleza de su atardecer y la fuerza serena del mar Mediterráneo. La imagen se ha impuesto entre las numerosas propuestas recibidas desde distintos puntos de España.

La fotografía muestra el mar en calma al caer el sol, con un cielo que se funde en tonos anaranjados, rosados y violetas. En primer plano, se pueden ver a las olas acariciando la orilla, que dejan atrás a la luz cálida del ocaso, y que convierten el paisaje en una estampa hipnótica.

La imagen ganadora del mes de enero de este nuevo año, que combina los colores de un hermoso atardecer, resume a la perfección el espíritu de 'Las Imágenes de El Tiempo', donde la meteorología se convierte en protagonista a través de la mirada de los espectadores.

¿Te gustaría convertirte en el próximo protagonista de Las Imágenes de El Tiempo en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: únete a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y comparte con nosotros, a través de este enlace, esas escenas especiales que consigas capturar.

Cada mes abrimos una votación para que los espectadores elijan su fotografía favorita, creando un álbum colectivo con paisajes de todos los meses del año y rincones únicos de toda la geografía española. Anímate a mostrarnos tu mirada y forma parte de esta galería compartida.

Los resultados de la votación

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

