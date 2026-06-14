La Aemet pide precaución por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento

La Agencia de Meteorología (Aemet) ha pedido "precaución" a la ciudadanía ante las tormentas que se formarán este domingo, sobre todo en amplias zonas del interior peninsular. Estos chubascos podrían ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento, y la inestabilidad continuará también durante el lunes.

"Ya se están registrando chubascos en zonas del interior y durante la tarde se extenderán a más áreas del territorio", ha alertado la Aemet en la red social X.

Por ello, desde primeras horas de este domingo, la Aemet mantiene activado el aviso amarillo (peligro bajo) en las comunidades de Andalucía, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, donde se pueden formar fuertes tormentas hasta las 23:00, hora peninsular. La situación de inestabilidad continuará también este lunes con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

Para la jornada del lunes, la Aemet mantiene el aviso amarillo por tormentas en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y La Rioja.

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