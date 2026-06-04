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Esta es la mejor foto del tiempo de mayo de 2026

En la fotografía, una alfombra interminable de amapolas guía la mirada desde el primer plano hasta el horizonte.

Campo de amapolas en Vic

Campo de amapolas en VicEmili Vilamala

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Belén Montero
Publicado:

Ya conocemos cuál es la mejor foto del tiempo del mes de mayo de 2026. Los espectadores han elegido una imagen vibrante y luminosa que resume a la perfección la explosión primaveral en el interior peninsular: un inmenso campo de amapolas rojas en Vic (Barcelona), bañado por un sol radiante en un cielo despejado. La escena ha sido la más votada de las 10 elegidas de entre todos los rincones de España. Destaca por su fuerza cromática, su profundidad y su capacidad para convertir un paisaje rural en un auténtico lienzo natural.

En la fotografía, una alfombra interminable de amapolas guía la mirada desde el primer plano hasta el horizonte, mientras contrasta con una antigua construcción de piedra, semiescondida entre la vegetación.

¿Te gustaría ser el próximo protagonista de ‘Las Imágenes de El Tiempo’ en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: súmate a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y envíanos, a través de este enlace en la web de ‘Tu Tiempo’, esas imágenes especiales que consigas capturar. Solo tendrás que rellenar los datos básicos y subir tu fotografía para que pueda formar parte de la galería mensual.

Cada mes abrimos una votación para que la audiencia elija su foto favorita, construyendo entre todos un recorrido visual por las estaciones y por algunos de los paisajes más espectaculares de nuestra geografía. Anímate a compartir tu mirada, participa en la próxima edición y quién sabe, quizá tu imagen sea la próxima elegida como mejor foto del tiempo del mes.

La votación final

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