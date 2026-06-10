Rumbo a los 35ºC en el norte, empieza la escalada térmica del fin de semana

Tenemos por delante un fin de semana caluroso. Donde más llamará la atención las temperaturas será en el extremo norte. Como claro ejemplo tenemos la ciudad de Vitoria, donde posarán de la manga larga de hoy con 18º, a unos muy calurosos 34º previstos durante sábado y el domingo. Escalada térmica que hoy comienza con una tímida subida.

Adiós frentes

Otra novedad en la previsión de los próximos días es que diremos adiós al paso de frentes atlánticos por el norte. Todo debido a que el anticiclón de las Azores se situará en aguas del Cantábrico en el tramo final de la semana. Hoy aún quedarán algunas nubes acumuladas en el norte del Cantabria y del País Vasco, donde incluso podrían escaparse algunas gotas. La nubosidad aumenta en las costas de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el norte de Alicante y sur de Valencia es donde se prevén algunas lloviznas puntuales. El viento alcanzará rachas fuertes en Girona, el norte de Galicia y en Canarias. Dejando cielos grises en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto volveremos a tener cielos despejados, acompañados de algunas nubes altas en el norte.

Ligera subida

Empiezan a ascender las máximas en el extremo norte. Hoy tan solo añadirán un par de grados. Se prevén 19ºC en Santander; 20º en Oviedo, Pamplona, Burgos y A Coruña. También será muy suave la bajada de las temperaturas en el este con valores de 30º en Lleida, 26º en Zamora y 25º tanto en Barcelona como en Valencia. En el resto seguiremos con el mismo calor que el martes, que nos dejará una tarde de 37º en Badajoz y el valle del Guadalquivir.

Estabilidad total

Mañana tendremos un jueves en el que el sol se impondrá en prácticamente en todo el territorio. Además, se vivirá un ascenso notable de las máximas en toda la mitad norte. No será el último de la semana, se repetirá de nuevo durante el viernes y culminará con un sábado de casi 35ºC en la mitad norte. Y de cerca de 40º en Badajoz, Sevilla y Córdoba.

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