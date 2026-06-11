Empieza una nueva montaña térmica con la primera subida en el norte: toda la previsión, con César Gonzalo

Este jueves nos dejará cielos rasos en casi todo el país, es la primera consecuencia del retorno de las altas presiones. Que además viene acompañadas de una dorsal cálida. Mismo fenómeno que dejó temperaturas de récord en mayo, y que ahora nos traerá fin de semana caluroso. El sábado en el norte el calor quedará muy por encima de los valores habituales para junio, con una diferencia en algunos casos, de más de 10ºC.

Camino a los 35º en el norte

Hoy comienza un ascenso térmico, que desembocará en termómetros marcando o incluso superando los 35ºC en el norte durante el sábado. Mucha atención a los sorprendentes 36º en Bilbao; Rozarán los 37º en Ourense, Zaragoza, Logroño y Lleida. Tarde de sábado a 35º en Valladolid, a 33º en Oviedo y a 30º en Santander. Por el sur se rozarán los 40º en Badajoz y los 38º en Sevilla.

Cielos al raso

Tenemos por delante un día marcado por el tiempo anticiclónico. Tras las nubes de tipo bajo de primera hora, quedará un día de cielos despejados en el norte de Galicia, comunidades del Cantábrico y, salvo en el área del Estrecho, en las costas del Mediterráneo. En el resto se mantendrá el sol de días atrás, con una excepción. Las nubes de evolución ayudadas por el calor podrán surgir en zonas de montaña del este, donde podrían dejar algún chaparrón puntual. Serán más probables en los Pirineos, serranías de Cuenca, de Albacete y sierras del este andaluz. El viento de levante seguirá soplando con fuerza en el área del Estrecho, y durante la mañana hará lo mismo el alisio en Canarias. En un jueves de grandes claros en el archipiélago canario, para recibir al papa León XIV.

Primera subida

Tras un fresco o incluso frío amanecer, será en el norte será donde sea más palpable, añadiendo hasta 7ºC las temperaturas de ayer. Y dejando una tarde de 30º en capitales de la meseta norte. Superando los 33º en Madrid y Toledo. Tendrán calor de 39º que activa el aviso por altas temperaturas de AEMET en Badajoz, y por 37º en el Valle del Guadalquivir. Hoy subimos el primer peldaño, de la nueva escalada térmica.

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