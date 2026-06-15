Ilia Topuria pierde por primera vez en el cumpleaños de Donald Trump: Justin Gaethje le quita la corona de la UFC

Ilia Topuria pierde por primera vez. Esa es la noticia del luchador hispano- georgiano que acostumbraba a ganar en el primer asalto sus combates, invicto durante sus 17 primeras peleas como profesional.

Con la cara ensangrentada, y el ojo izquierdo considerablemente hinchado, Ilia Topuria se bajaba del octógono después de que el árbitro parara el combate. Lo hacía tras un avisodel médico del circuito internacional de artes marciales mixtas (MMA), que consideraba que el español no estaba en condiciones de seguir con seguridad para su salud, KO técnico. El estadounidense Justin Gaethje bajaba así del trono a Topuria, que inaugura así su casillero de derrotas, ahora con17 victorias y una derrota, mientras que el norteamericano ha pasado más tiempo sobre la jaula, con 27 vitorias y 5 derrotas en su haber.

La 18ª contienda que ha significado la primera derrota de Topuria se ha disputado bajo un marco histórico, las celebraciones de cumpleaños de Donald Trump. Este show al más puro estilo norteamericano acogía la velada de MMA más cara de la historia. Sobre un escenario en los jardines de la Casa Blanca, con una multitud, numerosos militares saludando a los púgiles, cazas del ejército de Estados Unidos; el espectáculo bautizado como UFC Freedom 250 ha costado más de 60 millones de dólares.

El presidente estadounidense se ha regalado, además de una auténtica gala, el acuerdo de paz con Irán que él mismo ha anunciado minutos antes de la pasada media noche, hora española. El memorando será ratificado en Suiza el próximo 19 de junio y ambos países hablan de victoria y de haber obligado a su adversario a claudicar. El petróleo ya baja de los 90 dólares por barril y las bolsas asiáticas reaccionaban con subidas en torno al 3%en su apertura.

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