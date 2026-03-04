La mejor foto del tiempo de febrero de 2026

Ya conocemos la mejor foto del tiempo del mes de febrero de 2026. En esta ocasión, los espectadores han elegido una imagen tan histórica como invernal: el majestuoso Acueducto de Segovia cubierto por la nieve, una estampa que une patrimonio y meteorología en una escena sencillamente espectacular. La fotografía, captada por Alberto Velasco Soriano, se ha impuesto entre las numerosas propuestas recibidas desde distintos puntos de España.

La imagen nos muestra el icónico monumento romano vestido de blanco tras una nevada que ha transformado por completo el paisaje urbano. La nieve se posa sobre las piedras del acueducto, aportando aún más fuerza visual a su imponente estructura. Al fondo, los tejados de la ciudad también aparecen cubiertos, componiendo una panorámica invernal que transmite silencio, frío y calma.

La imagen ganadora de febrero refleja a la perfección el espíritu de 'Las Imágenes de El Tiempo', donde la meteorología transforma los paisajes cotidianos y los convierte en escenas extraordinarias gracias a la mirada de nuestros espectadores.

¿Te gustaría convertirte en el próximo protagonista de 'Las Imágenes de El Tiempo' en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: únete a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y comparte con nosotros, a través de este enlace, esas escenas especiales que consigas capturar.

Cada mes abrimos una votación para que los espectadores elijan su fotografía favorita, creando un álbum colectivo con paisajes de todos los meses del año y rincones únicos de toda la geografía española. Anímate a mostrarnos tu mirada y forma parte de esta galería compartida.

Resultados de la votación