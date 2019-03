El presupuesto de Sanidad baja un 35 % respecto a 2013

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2014 es de 1.907 millones de euros, lo que supone un descenso del 35,6 % respecto al año anterior, y representa la mayor caída de todos los departamentos, según el proyecto de presupuestos generales del estado.

No obstante, fuentes del Ministerio que dirige Ana Mato han precisado que este descenso no es real ya que las cuentas de 2013 incluían una partida extraordinaria de 1.034 millones de euros para pagar la deuda generada por el "impago" de las cuotas a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales en dependencia entre 2007 y 2011, que este año no se contempla.

El Ministerio no utilizó esa partida de más mil millones, según las mismas fuentes, puesto que se destinó directamente al pago de esas deudas. Según el proyecto de ley, el presupuesto del Ministerio para el próximo año es de 377 millones de euros si se excluyen las aportaciones a la Seguridad Social y obligaciones de ejercicios anteriores, lo que supone un 6,6 % menos que en 2013.