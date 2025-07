¿Tiene la pobreza nombre de mujer?: "Cuando educamos a una mujer, educamos a toda la familia"

¿Tiene la pobreza nombre de mujer? ¿Tiene género la economía? 'Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia', dijo Nelson Mandela, y ese compromiso sigue hoy siendo más un ideal que una realidad. Sevilla ha reunido a medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno y líderes de organismos económicos y sociales para impulsar el multilateralismo a través del llamado 'Compromiso de Sevilla'.

10 años después de la última edición, este jueves concluye la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas y lo ha hecho con la ausencia destacada de Estados Unidos. Pero ¿de qué se habla en esta cumbre? Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias, hemos contactado con Cristina Gallach, miembro de GWL Voices.

El principal resultado de esta cumbre ha sido el citado 'Compromiso de Sevilla', un documento que va a marcar la hoja de ruta de la comunidad internacional sobre financiación al desarrollo. Sin embargo, para que esto cobre sentido ha de haber algo más que palabras. Han de concretarse recursos, reformas y objetivos para conseguir "cambiar el rumbo" tal y como dijo en la previa la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed.

Siendo nuestros ojos dentro de la Cumbre, Cristina Gallach nos explica de qué se ha hablado estos días en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. "Se habla sobre todo de cómo superar una gran crisis actual que es la crisis de recursos financieros que tienen los países más pobres del mundo y de renta media para poder financiar todo lo que deben de hacer para poder avanzar en prosperidad, para poder avanzar en servicios públicos como sanidad y educación, financiar infraestructuras, la lucha contra el cambio climático, cómo entrar en una fase de transformación medioambiental climática y, por tanto, energética y sobre todo cómo financiar las inversiones necesarias en el ámbito de la industria etc".

La situación es crítica. Naciones Unidas calcula que serían necesarios 4 billones de dólares al año para alcanzar los objetivos de desarrollo. Muchas veces las grandes luchas de la vida quedan diluidas en la macroeconomía: "Faltan en el planeta cada año 4 billones, con 'b', algunos dicen con 'b' de barbaridad, porque es muchísimo dinero para que estos países realmente emprendan la senda del desarrollo", señala Gallach que no tiene problema en reconocer que los planes diseñados en la anterior cumbre "no han resultado". No solo eso, "no solo no se ha acortado la distancia entre los países más pobres y los más desarrollados, sino que se ha agrandado afectando incluso las poblaciones de estos países", expone la periodista y exdirectora de comunicación del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común.

Gallach no necesita, chuletas, tiene los datos grabados en su cabeza y los transmite con la aplastante realidad que dibujan. "Te voy a dar dos datos: 3.300 millones de personas en el mundo, casi la mitad, viven con gobiernos que pagan más en servicio a la deuda que en inversión en educación y sanidad. Este es un dato tremendo, y otro es que las mujeres y las niñas sufren más estas estrecheces porque sobre ellas recaen los grandes problemas del subdesarrollo. El Banco Mundial calcula que si hacemos políticas que vayan directamente a cortar las diferencias entre mujeres y hombres, ganará el PIB mundial el 20%. Por tanto, dos datos, uno de lo que nos falta y otro de lo que podemos alcanzar".

Antes de reflexionar sobre si hay o no machismo en la riqueza, con Gallach hay una pregunta obligada. Por qué Estados Unidos, una de las más importantes potencias mundiales, deja su silla vacía en esta cita en Sevilla. La administración Trump justifica su plante por no estar conforme con algunos de los puntos que se detallan en el documento final, entre esos objetivos no comparte metas como el "empoderamiento femenino" o la "perspectiva de género" y de "feminización de la pobreza". La experta lo tiene claro: "Los números son tan claros que solo se entiende su posición desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista de centralidad estadounidense interna, esto de hacer América grande solo para algunos americanos".

La no presencia de Estados Unidos se interpreta de dos maneras. "La primera es que es una pena que un país con un gran impacto en el mundo se retire de un espacio de progreso mundial, es lamentable. Ya se mandó una señal muy mala cuando toda la ayuda de EE.UU. al desarrollo, 63.000 millones de dólares, fue liquidada de un día para otro al cerrar la agencia del desarrollo de EE.UU. Pero la segunda interpretación ha de ser que la conferencia sigue adelante, con grandes apoyos. La mayor parte de los países de la conferencia están no solo contentos, están entusiasmados, con los retos que se están discutiendo y que se están abordando ya. Es decir, es una ausencia a lamentar, pero también una energía para seguir. No hay que pensar que esta ausencia es de solución fácil, llevará mucho tiempo, pero sí que hay que pensar que tenemos entre todos los demás energía, voluntad y un mensaje claro", reivindica.

Cristina Gallach no se cansa de repetir que Sevilla tiene que tener "mirada de mujer" y es que tanto ella como la organización de la que forma parte, GWL Voices, reivindican que "invertir en mujeres y niñas es crucial para el desarrollo sostenible y la construcción de sociedades pacíficas y prósperas'. Las mujeres, argumenta Gallach "están invisibilizadas para lo que son los espacios de poder. De entrada, ya no se está en los puestos de mando, solo 23 países tienen mujeres que son ministras de finanzas o de economía de 193. Solo el 13% de los países que tienen en sus Bancos Centrales líderes mujeres. No es una cuestión de estar para ocupar una silla, es una cuestión de estar para cambiar las prioridades. Segundo elemento, en la práctica quien se lleva los pequeños créditos no son las mujeres. Si las mujeres recibieran 1700 millones de dinero para sus pequeñas empresas, podrían avanzar en sus negocios. El nivel de empleo global de las mujeres es del 43%, el de los hombres es del 73%. Está claro que las mujeres tienen que acceder a los trabajos remunerados porque qué las mujeres están empleadas en los trabajos no remunerados, lo que llamamos los cuidados. Se calcula que si se monetizara el trabajo de los cuidados, se crearía una riqueza de 10.700 billones de dólares, es muchísimo dinero, son cifras que para los oyentes son astronómicas. Todo esto nos ocurre a nosotras y debemos, en individual y colectivo, comprender las cifras y actuar. Yo creo que una política financiera transformadora y global tiene a las mujeres y a las niñas en el centro. No nos olvidemos de que cuando educamos a una mujer, educamos a toda la familia; cuando una mujer recibe dinero porque vende sus productos, alimenta a toda su familia".

GWL Voices señala que, a nivel global, las mujeres dedican 2,5 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Por ello, reclaman que el cuidado debe ser reconocido como un componente esencial para el desarrollo sostenible, "debe ser profesionalizado, des-feminizado y remunerado". Al respecto, Gallach apunta: "Yo creo que hay que ir luchando poco a poco. Hemos avanzado mucho, pero no hay duda de que si estructuramos en empleo todas estas redes de cuidado, que salen de los esfuerzos adicionales que hacen las mujeres, todo esto son cambios muy importantes y esto ocurre en los países más ricos y más pobres. Hemos visto como la profesionalización de cuidados, por ejemplo en España, ha generado toda una serie de empleos que a su vez dan riqueza, que a su vez cotizan, que a su vez pagan impuestos, total que tenemos soluciones, lo que pasa es que como siempre, esto ha sido un trabajo que ha pasado desapercibido para quienes organizan el trabajo que son los hombres. Nuestra misión es hacernos oír y que todas estas ideas y acciones concretas se vayan aplicando".

'Las mujeres tenemos doble pena, la pena de ser más víctimas y la de recibir menos recursos'

Es la "pescadilla que se muerde la cola". Si las mujeres son las que cuidan a los niños, a los mayores, o a las personas enfermas, ese es tiempo que no se dedican a sí mismas, ni a su formación, ni a su desarrollo laboral. Si su formación es peor, entonces sus perspectivas laborales también lo son, pero es que, además, ellas son quienes más dificultades encuentran a la hora de conseguir créditos, y, para ello, es esencial "mejorar la alfabetización financiera y digital de las mujeres. La financiación de infraestructuras públicas digitales debe integrar salvaguardias para cerrar la brecha de género digital y garantizar la accesibilidad para todos. Se debe prestar especial atención a la financiación de programas que empoderen a las niñas adolescentes, incluyendo iniciativas de educación, salud y acceso digital. La digitalización no debe dejar a nadie atrás", argumenta GWL Voices.

También se pide integrar clima y género, y esto nos lo explica más detalladamente Gallach: "En los países menos desarrollados, las mujeres están al mando de la alimentación de las familias, de la generación de alimentos, son las que tienen los huertos, de la búsqueda de conseguir agua... entonces cuando hay una adversidad climática ellas sufren más porque la comida no llega, porque el agua hay que ir a buscarla más lejos... Otro tema muy importante en muchos países de América Latina, donde el turismo es muy importante, es que viven muy a la expensa del impacto de efectos climáticos como huracanes que destrozan la economía del turismo, pero también de esos pequeños negocios que tienen las mujeres vendiendo a los turistas. Todo eso queda devastado. Hay un nivel de impacto muy grande, mayor en los momentos de grandes cambios climáticos. Además, los fondos para mitigación y adaptación para necesidades climáticas se calcula que solo el 4% va a las mujeres. Tenemos doble pena, la pena de ser más víctimas y la de recibir menos recursos para salir adelante", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com