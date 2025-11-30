Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

INVERSIONES DE FAMOSOS

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales

El exfutbolista Iker Casillas ha decidido dar un giro a su vida personal tras un año lleno de controversias. Ha adquirido un lujoso apartamento en Cap Cana, una exclusiva zona de Punta Cana, junto a varios amigos.

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales | Antena 3

Publicidad

Gema Gago
Publicado:

El ex guardameta del Real Madrid se ha refugiado en un exclusivo apartamento en Punta Cana, uniéndose a otras celebridades que buscan lujo y privacidad en este paradisíaco destino del Caribe. La isla se ha consolidado como la nueva "milla de oro" del descanso VIP, atrayendo a deportistas, empresarios y artistas internacionales que buscan anonimato en un entorno natural. El apartamento de Casillas cuenta con instalaciones de lujo, como campos de golf, piscinas y playa privada, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes desean escapar del bullicio y relajarse en un entorno exclusivo.

La zona no es solo un refugio para Casillas. Figuras de renombre como Rafa Nadal, quien inauguró un hotel con su nombre, y el cantante Julio Iglesias, quien vive gran parte del año en su mansión con estudio de grabación, también han encontrado en Cap Cana un lugar perfecto para desconectar. La privacidad que ofrece este destino ha sido clave para su popularidad entre los famosos.

Lujo y privacidad

Punta Cana ha ganado renombre con el paso de los años, transformándose en un lugar preferido por las grandes fortunas que buscan comodidad y anonimato. Los precios de las propiedades en la zona superan los 500.000 euros, lo que las convierte en una opción exclusiva para quienes buscan lujo y serenidad. El ilusionista Mago Pop es uno de los últimos en unirse a esta tendencia, comprando una propiedad en un complejo cercano al hogar de Casillas.

Además de figuras como Paz Vega e Isabel Pantoja, otras celebridades internacionales como Jennifer López, Shakira y Juanes también han elegido República Dominicana para vivir. La combinación de belleza natural, lujo sigue atrayendo a más famosos, convirtiendo a la isla en un refugio perfecto para aquellos que buscan tranquilidad y anonimato.

Iker Casillas, después de un año lleno de escándalos mediáticos, ha encontrado en Cap Cana el lugar ideal para desconectar. Su nueva residencia le ofrecerá paz y privacidad, lejos de las presiones y controversias que lo han acompañado recientemente. Con la llegada de Casillas, la República Dominicana se consolida como uno de los destinos más deseados por grandes fortunas y celebridades, que encuentran en el Caribe un lugar perfecto para descansar, disfrutar del lujo y escapar del ojo público.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven y exigen reformas urgentes

Imagen de la manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Madrid

Publicidad

Economía

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales

Imagen de la manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Madrid

Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven y exigen reformas urgentes

Fechas de la declaración de la Renta 2023: Hacienda publica un calendario para realizar el trámite

Comienza la cuenta atrás para ahorrar en la declaración de la renta: ¿Qué deducciones debes tener en cuenta?

El marinero Martín Vidal de O Grove ha capturado en la ría de Arousa, la centolla más pesada esta campaña.
PESCADO

Menos producto, mayores costes y sin relevo: diciembre ya no salva al sector del mar

Imagen de archivo de unos pescados.
Pescado

Desciende el consumo de pescado pese a sus beneficios: es el mejor aliado para reducir el estrés

Imagen de A Mioteira en Navidad.
Fiestas

A Mioteira, el pueblo que encendió la Navidad para no apagarse

Sesenta habitantes y todas las casas iluminadas. En un país que presume de luces navideñas, este pueblo compite sin presupuestos millonarios: lo hace a golpe de voluntad vecinal.

La compraventa de viviendas repunta en septiembre a pesar de que los precios siguen subiendo
VIVIENDA

La compraventa de viviendas repunta en septiembre a pesar de que los precios siguen subiendo

La falta de vivienda disponible incrementa los precios pero, aun así, el número de transacciones se ha elevado hasta rozar las 59.000.

Imagen de archivo de la oferta de compras y alquiler en una inmobiliaria de Tenerife

La compra de casas repunta mientras los inquilinos asumen que seguirán alquilando para siempre

Imagen de Sierra Nevada.

Sierra Nevada abre temporada con más de 2.000 visitantes

El menú del día se dispara: comer por menos de 15 euros ya es casi misión imposible

El menú del día se dispara: comer por menos de 15 euros ya es casi misión imposible

Publicidad