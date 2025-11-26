Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Vivienda

Un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta ante la imposibilidad de acceder a una vivienda

José Antonio tiene 29 años, gana 1.300 euros al mes y no puede permitirse pagar un alquiler en Cádiz.

As&iacute; vive Jos&eacute; Antonio, un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta

Así vive José Antonio, un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta@byjoseant

Publicidad

Pilar Lombardo
Publicado:

La crisis de acceso a la vivienda sigue golpeando con fuerza, especialmente a los jóvenes que buscan independizarse. Los altos precios del mercado inmobiliario y el encarecimiento constante de los alquileres han llevado a muchos a compartir piso como única alternativa. Sin embargo, para algunos ni siquiera esa opción resulta sostenible a largo plazo. Es el caso de José Antonio, un joven de 29 años, natural de Medina Sidonia, que ha decidido dar un giro radical a su vida: renunciar a seguir compartiendo piso para vivir en una furgoneta.

Funcionario de profesión y con un sueldo mensual de 1.300 euros, José Antonio explica que ese ingreso le permitía, como mucho, alquilar una habitación en una vivienda compartida. Durante un tiempo estuvo destinado laboralmente en Murcia, donde convivía con tres personas más.

Un viaje que le cambió la vida

La idea de buscar una alternativa surgió durante un viaje de 20 días por el norte de España, donde se alojó improvisando un dormitorio dentro de su coche, instalando un colchón en la parte trasera. Aquella experiencia, le ofreció una inesperada sensación de libertad. Fue entonces cuando comenzó a plantearse seriamente la posibilidad de vivir de otra manera.

Tras regresar del viaje y enfrentarse de nuevo a la convivencia, tomó la decisión: comprar una furgoneta, customizarla y convertirla en su hogar. Hoy vive en ella, encontrando la independencia que el mercado inmobiliario le negaba. Tiene lo necesario para vivir, una pequeña cocina donde se prepara sus comidas, una ducha exterior con su termo y una cama.

Actualmente, José Antonio reside en Cádiz, una de las provincias con los alquileres más disparados del país. Sin embargo, su furgoneta le permite algo que una vivienda tradicional no puede darle: movilidad. "Hay días que elijo despertarme viendo la montaña y otros la playa", cuenta. Lleva ocho meses viviendo así y asegura estar completamente adaptado. "Es una vida muy distinta, te cambia el estilo de vida", afirma.

Las redes sociales como ventana a su día a día

Gracias a esta nueva forma de vivir, se considera menos consumista y mucho más deportista. Aprovecha su tiempo libre para salir a correr o hacer surf, actividades que ahora forman parte de su rutina. Además, José Antonio comparte su estilo de vida en redes sociales, donde muestra rutinas, consejos y reflexiones sobre la vida en furgoneta. Lo hace con un objetivo claro: inspirar a otros jóvenes y, al mismo tiempo, poner en práctica lo que estudia, ya que cursa marketing a la vez que trabaja.

La historia de José Antonio vuelve a evidenciar la brecha creciente entre los salarios jóvenes y el coste real de acceder a una vivienda digna.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Llega la Navidad más cara de la historia con un gasto medio de 1.300 euros por persona: "Congelar el marisco es ya otra tradición"

El marisco, más caro en agosto: “No son los precios de la Navidad, pero sí, en verano cuesta más”

Publicidad

Economía

Así vive José Antonio, un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta

Un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta ante la imposibilidad de acceder a una vivienda

Los personas mayores

La OCDE da un 'tirón de orejas' a España y recomienda ampliar el cálculo de las pensiones a los 35 años

Estafas Black Fiday

Si recibes este mensaje, no pinches: Las 12 estafas más comunes en Black Friday

Logotipo de Telefónica en su sede
Telefónica

Telefónica vincula su ERE de más de 5.000 personas a la Inteligencia Artificial

Muñecas sexuales
Muñecas sexuales

Muñecas sexuales de apariencia infantil: Francia denuncia a quien las vende y desde España se pueden comprar

Mejillones
Marea roja

La producción de mejillón en Galicia, paralizada a las puertas de la Navidad

El fenómeno es relativamente habitual; se trata de la presencia temporal de biotoxinas en el agua que obligan a paralizar la extracción de mejillón en las rías gallegas. El problema en estos momentos es la proximidad de las fiestas.

El SEPE explica cómo seguir cobrando el paro si tienes 65 años y no te puedes jubilar
Prestaciones

El SEPE explica cómo seguir cobrando el paro si tienes 65 años y no te puedes jubilar

Si tienes 65 años y estás cobrando el paro, puedes seguir cobrando la prestación para cotizar hasta que te llegue la edad de jubilación

Límite de tiempo

Cómo controlar la adicción a las pantallas: las aplicaciones que limitan el tiempo que pasamos con el móvil

AENA

La AEPD impone una multa de más de 10 millones de euros a Aena por el tratamiento de datos biométricos

Buscador: consulta cuánto cobra el alcalde de tu localidad

Buscador: consulta cuánto cobra el alcalde de tu localidad

Publicidad