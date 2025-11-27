Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno subasta más de 140 joyas, relojes de alta gama y bisutería procedentes del narcotráfico

Los beneficios económicos irán destinados a programas de ayuda a drogodependientes.

Foto de archivo de anillos de oro

Pixabay

Rosario Miñano
Publicado:

El Ministerio de Sanidad saca a subasta más de 140 joyas, relojes de alta gama y bisutería procedente del narcotráfico a través del portal especializado 'Escrapalia'. Las piezas se han organizado en 148 lotes: 23 lotes de alta joyería, 33 relojes de alta gama y 92 lotes de joyería y bisutería.

Los precios de salida van desde 50 a 150 euros y los beneficios que se obtengan irán destinados a los daños ocasionados por las drogas. "Específicamente, financia programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral", recoge la nota.

De forma global, alrededor del 67% de los ingresos del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas se han dedicado a programas como los mencionados y el 43% a la persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras. En 2025, se distribuyeron más de 28.000.000 euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados para estos fines.

La subasta 'on line' estará abierta del 14 de noviembrehasta el 4 de diciembre. Los interesados en participar deben depositar la garantía solicitada previamente a la subasta para asegurar el correcto funcionamiento de esta. Las piezas de más tasación salen a subasta en lotes individuales.

Joyas a subasta

Algunos de los lostes de joyas más destacados son una cadena de oro de casi medio kilo, un Cordón salomónico o relojes de las marcas: Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Vampire, Rolex Daytona Oro Rosa y Caucho y Rolex Datejust de acero y oro rosa con esfera rosa con brillantes.

Entre las piezas que aparecen en la puja se encuentran:

  • Una cadena de oro de casi medio kilo.
  • Un cordón salomónico de oro.
  • Relojes de marcas de lujo como: Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Vampire, Rolex Daytona Oro Rosa y Caucho y Rolex Datejust de acero y oro rosa con esfera rosa con brillantes.

El Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados está regulado por la Ley 17/2003 de 29 de mayo para que los activos que llegan se puedan liquidar a través de subasta pública.

La subasta está integrada por joyas, relojes y bisutería divididos en tres grupos:

  • Alta Joyería: colección de joyas de oro compuesta por anillos, cadenas, colgantes y pulseras (23 lotes).
  • Relojes de alta gama: colección de relojes de gama alta, media y baja (33 lotes).
  • Joyería y bisutería: joyas de oro y pedrería compuestas por cadenas, colgantes, pendientes, anillos, pulseras y otros objetos de valor (92 lotes).

