Roban relojes en la casa de Iker Casillas por un valor de 200.000 euros

Iker Casillas, exportero del Real Madrid y campeón de Europa y del Mundo con España, ha sido víctima de un robo en su propio domicilio en La Finca (Madrid) por parte de la empleada del hogar que tenía contratada y su pareja, un vigilante de seguridad de la urbanización madrileña. La pareja robaba relojes de la casa del exportero para venderlos por piezas, sustituyendo los relojes robados por copias y falsificaciones.

Ante esta forma de proceder por parte de estas dos personas, Iker Casillas tardó un tiempo en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El valor de los cinco relojes sustraídos se elevaría a los 200.000 euros y la Policía ha logrado recuperar uno de los relojes íntegro y partes de otro. Alguno de los relojes robados tenían con inscripciones conmemorativas de los títulos que Iker Casillas ganó a lo largo de su carrera como futbolista profesional.

La empleada del hogar llevaba cinco años trabajando en el domicilio de Iker Casillas en La Finca, una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón. Iker Casillas, aficionado a los relojes, se dio cuenta de algunos de los relojes eran falsos, observando irregularidades en algunos de ellos, y dio avisó a la policía. Los agentes idearon un plan para cazar a la pareja en acción. Ambos han sido detenidos y puestos a disposición judicial. La denuncia se interpuso el 16 de octubre y las detenciones se produjeron el pasado martes, día 21, en un arresto que se precipitó al conocerse que ambos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente.

Casillas, afectado por el robo en su casa

Uno de los relojes, que fue vendido por piezas, estaba valorado en unos 50.000 o 60.000 euros. Varios medios señalan que Iker Casillas estaría profundamente afectado por el suceso ya que había depositado su confianza en la mujer, que llevaba cinco años trabajando en su domicilio. La investigación policial sigue abierta y el valor de los relojes robados podría elevarse, mientras continúan las pesquisas policiales para localizar los tres relojes que aún no han sido recuperados.

Iker Casillas está considerado como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol y ganó todo con el Real Madrid y la selección española. En el primer equipo club blanco, donde militó durante algo más de 15 temporadas (2000 - 2015), disputó 725 partidos y levantó 19 títulos.

Con la selección española, Iker Casillas fue parte clave del equipo que logró ganar de forma consecutiva la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. El 11 de julio del 2015 se hizo oficial su traspaso al FC Porto, donde jugó cuatro temporadas (2015 - 19), hasta que pasó a ser parte del cuerpo técnico del club portugués después de sufrir un infarto agudo de miocardio.