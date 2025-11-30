Comienza la cuenta atrás para ahorrar en la declaración de la renta: ¿Qué deducciones debes tener en cuenta?

Durante la primavera de 2026, los contribuyentes españoles tendrán que presentar la declaración del IRPF que corresponde al ejercicio fiscal de este 2025. Aunque parezca que queda mucho tiempo, el mes de diciembre es el momento de actuar si quieres ahorrarte dinero en impuestos.

Ahora mismo, la obligación actual para presentar la declaración de la renta está fijada en tener unos ingresos superiores a los 22.000 euros anuales en el caso de los contribuyentes asalariados con un solo pagador o los 15.786 euros anuales en el caso de dos o más pagadores.

Para los que presentan la renta, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado una serie de consejos para poder pagar menos impuestos en la declaración del IRPF en 2026.

Uno de los trucos para ahorrar es justificar los gastos deducibles. Las deducciones autonómicas, que varían dependiendo de la región, hay que consultarlas al detalle porque se puede deducir desde los gastos educativos de los hijos hasta el abono del transporte público o el alquiler.

Si adquiriste tu vivienda antes de 2013, puedes amortizar hasta 9.040 euros

Además, como novedad, los contribuyentes que adquirieron su vivienda antes de 2013 podrán deducirse en el IRPF las cantidades destinadas a cancelar la hipoteca en caso de venta del inmueble. Así lo reconoce una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central.

Esta resolución aclara que, en contra del criterio que se venía siguiendo hasta ahora, es posible aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual a la cancelación de préstamo cuando se utilizan para ello los recursos obtenidos por la venta del propio inmueble.

La deducción por inversión en vivienda habitual permite deducir en el IRPF las cantidades dedicadas al pago de la hipoteca, hasta un máximo de 9.040 euros anuales.

Anteriormente, si se vendía la vivienda, no era posible deducirse las cantidades destinadas a cancelar la hipoteca cuando estas procedían de la venta, puesto que esto implicaba que el inmueble había dejado de ser la vivienda habitual y, por tanto, no cumplía los requisitos exigidos por la deducción.

Ahora, el Tribunal Económico-Administrativo Central resuelve que sí es posible deducir estas cantidades, ya que la venta de la casa y la cancelación del préstamo tiene lugar a la vez.

Si compras un coche eléctrico, puedes deducir el 15% de lo pagado

Para los que estén pensando en cambiar de coche, por la compra de un vehículo 100% eléctrico nuevo y la instalación de puntos de recarga para uso particular, se permite deducir en la declaración de la renta el 15% de lo pagado sobre un máximo de 20.000 euros en el caso de los vehículos y de 4.000 euros para los puntos de recarga.

Si te jubilaste en 2023, puedes reducir el 40% de los impuestos a pagar

El rescate de un plan de pensiones puede llevarse a cabo de varias maneras. En el caso de valorar la recuperación del plan de pensiones en forma de capital, es recomendable saber que existe la posibilidad de reducir el 40% de los impuestos a pagar por las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006.

No obstante, esta reducción está sujeta a límites temporales que dependen de cuándo se produjo la jubilación. Si te has jubilado antes del 2015, ya no podrías acogerte a esa reducción del 40%. En cambio, si te jubilas este año, lo podrás hacer hasta 2027, y si te jubilaste en 2023, podrás aplicar la reducción hasta finales de este año.

