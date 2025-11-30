Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Autónomos

Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven y exigen reformas urgentes

Reclaman cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales, la simplificación de la burocracia y una reforma integral del cese de actividad.

Imagen de la manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Madrid

Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven y exigen reformas urgentes | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Actualizado:
Publicado:

Miles de autónomos han participado en las manifestaciones convocadas para este domingo en más de veinte ciudades por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. Este colectivo, de reciente creación, clama contra la "asfixia" a los autónomos, que asegura sentirse "masacrado" pese a ser "el pilar de España".

Bajo cánticos como "no más burocracia, queremos eficacia" o "no más precariedad, queremos estabilidad", los asistentes han marchado por el centro de ciudades como Madrid o Barcelona y han dejado la puerta abierta a nuevas protestas si las Administraciones no escuchan sus reclamos.

Tal y como ha detallado una de las coordinadoras de la manifestación de Madrid, las administraciones "nos están exprimiendo como limones" y asegura que los autónomos "no pueden más". Además, ha lamentado que se esté "masacrando" a los autónomos pese a dar empleo a "muchísima gente".

La Plataforma, que dice ser independiente de partidos, sindicatos o intereses externos, ha hecho público un manifiesto con las principales peticiones de este movimiento. Entre esas peticiones se encontraba la reclamación de unas cuotas proporcionales que se ajusten a los ingresos reales mensuales y la simplificación de la burocracia. También aboga por la reforma integral del cese de actividad, por una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados, por sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, el derecho al luto o la libertad del pago en efectivo.

Esas mismas consignas también se han escuchado en Barcelona. En la ciudad condal se han manifestado unos 1.500 autónomos que han solicitado una revisión justa de sus cuotas y han avisado de que están "asfixiados".

Si en Madrid la última etapa ha estado en la Puerta del Sol, en Barcelona han discurrido hasta la plaza de Sant Jaume. Muchos de los participantes han acudido ataviados de negro, cumpliendo con el código de vestimenta sugerido por la Plataforma, que consistía en ir de "luto riguroso por los negocios que cierran y con un guante rojo en la mano derecha, símbolo de la sangría económica".

En Asturias, se han contabilizado casi un millar de autónomos que se han unido a la manifestación por el centro de Oviedo para reclamar unas condiciones laborales "dignas". En Cantabria, han resonado las mismas demandas en la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde este colectivo se ha reunido para pedir dignidad y justicia y denunciar que están asfixiados por las cuotas, los impuestos y la burocracia.

Las de Madrid, Barcelona, Oviedo y Santander han sido cuatro de las más de veinte manifestaciones que la Plataforma, a través de redes sociales, ha promovido para la jornada de hoy. A la misma hora que en esas cuatro ciudades, había convocadas marchas en Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Mallorca, Murcia o Salamanca, entre otras.

Tal y como ha recalcado el coordinador Raúl García en Madrid, "esto es el principio" y a partir de aquí, seguirán "tirando para adelante hasta que no se nos escuche de alguna manera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales

Publicidad

Economía

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales

Iker Casillas encuentra su refugio de lujo en Cap Cana, junto a famosos internacionales

Imagen de la manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Madrid

Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven y exigen reformas urgentes

Fechas de la declaración de la Renta 2023: Hacienda publica un calendario para realizar el trámite

Comienza la cuenta atrás para ahorrar en la declaración de la renta: ¿Qué deducciones debes tener en cuenta?

El marinero Martín Vidal de O Grove ha capturado en la ría de Arousa, la centolla más pesada esta campaña.
PESCADO

Menos producto, mayores costes y sin relevo: diciembre ya no salva al sector del mar

Imagen de archivo de unos pescados.
Pescado

Desciende el consumo de pescado pese a sus beneficios: es el mejor aliado para reducir el estrés

Imagen de A Mioteira en Navidad.
Fiestas

A Mioteira, el pueblo que encendió la Navidad para no apagarse

Sesenta habitantes y todas las casas iluminadas. En un país que presume de luces navideñas, este pueblo compite sin presupuestos millonarios: lo hace a golpe de voluntad vecinal.

La compraventa de viviendas repunta en septiembre a pesar de que los precios siguen subiendo
VIVIENDA

La compraventa de viviendas repunta en septiembre a pesar de que los precios siguen subiendo

La falta de vivienda disponible incrementa los precios pero, aun así, el número de transacciones se ha elevado hasta rozar las 59.000.

Imagen de archivo de la oferta de compras y alquiler en una inmobiliaria de Tenerife

La compra de casas repunta mientras los inquilinos asumen que seguirán alquilando para siempre

Imagen de Sierra Nevada.

Sierra Nevada abre temporada con más de 2.000 visitantes

El menú del día se dispara: comer por menos de 15 euros ya es casi misión imposible

El menú del día se dispara: comer por menos de 15 euros ya es casi misión imposible

Publicidad