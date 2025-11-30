Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven y exigen reformas urgentes

Miles de autónomos han participado en las manifestaciones convocadas para este domingo en más de veinte ciudades por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. Este colectivo, de reciente creación, clama contra la "asfixia" a los autónomos, que asegura sentirse "masacrado" pese a ser "el pilar de España".

Bajo cánticos como "no más burocracia, queremos eficacia" o "no más precariedad, queremos estabilidad", los asistentes han marchado por el centro de ciudades como Madrid o Barcelona y han dejado la puerta abierta a nuevas protestas si las Administraciones no escuchan sus reclamos.

Tal y como ha detallado una de las coordinadoras de la manifestación de Madrid, las administraciones "nos están exprimiendo como limones" y asegura que los autónomos "no pueden más". Además, ha lamentado que se esté "masacrando" a los autónomos pese a dar empleo a "muchísima gente".

La Plataforma, que dice ser independiente de partidos, sindicatos o intereses externos, ha hecho público un manifiesto con las principales peticiones de este movimiento. Entre esas peticiones se encontraba la reclamación de unas cuotas proporcionales que se ajusten a los ingresos reales mensuales y la simplificación de la burocracia. También aboga por la reforma integral del cese de actividad, por una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados, por sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, el derecho al luto o la libertad del pago en efectivo.

Esas mismas consignas también se han escuchado en Barcelona. En la ciudad condal se han manifestado unos 1.500 autónomos que han solicitado una revisión justa de sus cuotas y han avisado de que están "asfixiados".

Si en Madrid la última etapa ha estado en la Puerta del Sol, en Barcelona han discurrido hasta la plaza de Sant Jaume. Muchos de los participantes han acudido ataviados de negro, cumpliendo con el código de vestimenta sugerido por la Plataforma, que consistía en ir de "luto riguroso por los negocios que cierran y con un guante rojo en la mano derecha, símbolo de la sangría económica".

En Asturias, se han contabilizado casi un millar de autónomos que se han unido a la manifestación por el centro de Oviedo para reclamar unas condiciones laborales "dignas". En Cantabria, han resonado las mismas demandas en la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde este colectivo se ha reunido para pedir dignidad y justicia y denunciar que están asfixiados por las cuotas, los impuestos y la burocracia.

Las de Madrid, Barcelona, Oviedo y Santander han sido cuatro de las más de veinte manifestaciones que la Plataforma, a través de redes sociales, ha promovido para la jornada de hoy. A la misma hora que en esas cuatro ciudades, había convocadas marchas en Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Mallorca, Murcia o Salamanca, entre otras.

Tal y como ha recalcado el coordinador Raúl García en Madrid, "esto es el principio" y a partir de aquí, seguirán "tirando para adelante hasta que no se nos escuche de alguna manera".

