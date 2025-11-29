La compra de casas repunta mientras los inquilinos asumen que seguirán alquilando para siempre

La tensión en el mercado de la vivienda español vuelve a quedar en evidencia. Por un lado, la compraventa de casas remontó en septiembre un 5 %, hasta rozar las 59.000 operaciones, según el Consejo General del Notariado. Por otro, un estudio publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA )y firmado por los investigadores Marta Ill-Raga, Pablo Pérez y Jaime Palomera, alerta de una realidad incómoda: cuatro de cada cinco inquilinos no heredarán una vivienda en propiedad que les permita abandonar el alquiler. El resultado es un mercado cada vez más restrictivo, con precios crecientes y un acceso a la propiedad cada vez más alejado para quienes empiezan su vida adulta.

Los datos del Notariado confirman que la demanda sigue fuerte pese a los precios. En septiembre se firmaron 58.845 compraventas, impulsadas sobre todo por el tirón de las viviendas unifamiliares, que crecieron un 10,7 %, frente al 3,1 % de los pisos. Trece comunidades registraron subidas, con avances de dos dígitos en Castilla y León, La Rioja, Murcia o Extremadura. En cambio, regiones como Madrid, Cantabria o Canarias encadenaron caídas, reflejo de mercados saturados y con una oferta muy limitada.

Subida de precios

El precio continúa escalando. La vivienda se encareció un 6,3 % interanual y se situó en 1.940 euros por metro cuadrado. La subida fue aún más pronunciada en los pisos, cuyo precio aumentó un 7,8 %. En ocho comunidades se registraron incrementos de dos dígitos, con La Rioja a la cabeza, donde el precio se disparó un 32,4 %. Madrid tampoco se libró: el coste por metro cuadrado creció un 10,1 %, consolidando uno de los mercados más caros del país.

Dificultades para los jóvenes

Este aumento sostenido dificulta el acceso a la propiedad, especialmente para los jóvenes. Según el estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, alrededor del 80 % no recibirá una vivienda heredada que sirva como trampolín para dejar atrás el alquiler. La realidad contrasta con generaciones anteriores, donde la transmisión de vivienda familiar era una vía habitual para independizarse o mejorar de casa. Hoy, con los precios disparados y la escasez de parque público, ese ascensor social está averiado.

La financiación tampoco ayuda a aliviar la situación. En septiembre, las hipotecas para la compra de vivienda crecieron un 11,4 %, pero la cuantía media de los préstamos se disparó un 15,2 % y superó los 183.000 euros. El 50,3 % de las operaciones se cerraron con hipoteca, y los préstamos cubrieron de media el 72,5 % del precio total. Es decir, para comprar, es imprescindible disponer de un ahorro previo considerable; justo lo que muchos jóvenes no pueden alcanzar mientras destinan más del 50 % de su sueldo al alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona.

Todo ello dibuja un mercado donde la demanda supera con creces a la oferta, y donde las nuevas generaciones se ven obligadas a quedarse en un alquiler cada vez más caro, sin la expectativa de heredar una vivienda que les abra la puerta a la propiedad. Los datos de septiembre confirman que la compraventa se recupera y los precios siguen al alza, pero lo hacen en un país donde un sector creciente de la población vive atrapado en un modelo residencial sin alternativa real.

