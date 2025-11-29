Sierra Nevada abre temporada con más de 2.000 visitantes

Es uno de los planes estrella para muchos en cuanto llega el frío: subir a Sierra Nevada y estrenar la temporada de nieve. Este sábado, la estación granadina ha inaugurado oficialmente la campaña 2025/2026 con cifras prometedoras y un ambiente de estreno que ha superado las expectativas.

Con más de 2.000 personas en su jornada inaugural, la estación ha acogido tanto a esquiadores como a visitantes que han optado por otras actividades en la nieve, como los trineos, la pista de patinaje o el parque Mirlo Blanco en Pradollano.

Sierra Nevada ha abierto con más de siete kilómetros esquiables, concentrados en la zona de Borreguiles, uno de los espacios más accesibles y familiares de la estación. Además, nueve medios mecánicos han estado operativos desde primera hora, incluyendo telesillas y alfombras para principiantes. Todo, acompañado de un ambiente festivo y temperaturas perfectas para disfrutar del primer contacto con la nieve.

Los espesores de nieve oscilan entre 20 y 40 centímetros, con nieve dura, lo que ha garantizado una jornada segura aunque desde la estación recuerdan la importancia de no salirse de las pistas balizadas por el riesgo de hielo. A pesar de no estar toda la estación abierta, el estreno se considera uno de los mejores arranques de los últimos años, gracias al trabajo de los cañones y las condiciones meteorológicas recientes.

Esta temporada, la estación granadina espera atraer a miles de visitantes, recuperando la buena cifra de ocupación que alcanzó en temporadas anteriores, donde superó el millón de usuarios.

Además, ya mira a la próxima semana con optimismo puesto que las previsiones anuncian nuevas nevadas y una bajada importante de temperaturas, lo que permitiría ampliar el número de pistas abiertas y ofrecer más kilómetros a los aficionados al esquí y al snowboard.

La estación arranca con fuerza y promete emociones fuertes para los próximos meses porque la nieve ya está aquí, y el invierno, ahora sí, se ha hecho presente.

