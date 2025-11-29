Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sierra Nevada abre temporada con más de 2.000 visitantes

Arranca la temporada consolidando su posición como uno de los destinos invernales más importantes del sur de Europa.

Imagen de Sierra Nevada.Antena 3 Andalucía

Marta Ojeda
Publicado:

Es uno de los planes estrella para muchos en cuanto llega el frío: subir a Sierra Nevada y estrenar la temporada de nieve. Este sábado, la estación granadina ha inaugurado oficialmente la campaña 2025/2026 con cifras prometedoras y un ambiente de estreno que ha superado las expectativas.

Con más de 2.000 personas en su jornada inaugural, la estación ha acogido tanto a esquiadores como a visitantes que han optado por otras actividades en la nieve, como los trineos, la pista de patinaje o el parque Mirlo Blanco en Pradollano.

Sierra Nevada ha abierto con más de siete kilómetros esquiables, concentrados en la zona de Borreguiles, uno de los espacios más accesibles y familiares de la estación. Además, nueve medios mecánicos han estado operativos desde primera hora, incluyendo telesillas y alfombras para principiantes. Todo, acompañado de un ambiente festivo y temperaturas perfectas para disfrutar del primer contacto con la nieve.

Los espesores de nieve oscilan entre 20 y 40 centímetros, con nieve dura, lo que ha garantizado una jornada segura aunque desde la estación recuerdan la importancia de no salirse de las pistas balizadas por el riesgo de hielo. A pesar de no estar toda la estación abierta, el estreno se considera uno de los mejores arranques de los últimos años, gracias al trabajo de los cañones y las condiciones meteorológicas recientes.

Esta temporada, la estación granadina espera atraer a miles de visitantes, recuperando la buena cifra de ocupación que alcanzó en temporadas anteriores, donde superó el millón de usuarios.

Además, ya mira a la próxima semana con optimismo puesto que las previsiones anuncian nuevas nevadas y una bajada importante de temperaturas, lo que permitiría ampliar el número de pistas abiertas y ofrecer más kilómetros a los aficionados al esquí y al snowboard.

La estación arranca con fuerza y promete emociones fuertes para los próximos meses porque la nieve ya está aquí, y el invierno, ahora sí, se ha hecho presente.

