Desciende el consumo de pescado pese a sus beneficios: es el mejor aliado para reducir el estrés

El consumo de pescado en España no deja de desplomarse desde hace años. La compra de pescado por parte de los hogares españoles ha disminuido en un 4,6%, con una reducción en las compras de pescado fresco y congelado del 4,5% y 3,3%. Así lo han detallado en el último informe 'La pesca mes a mes', elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según ese estudio, las especies que han sufrido el mayor retroceso son el bacalao, con un 28,8%, la caballa, un 18,5%, y la lubina, un 23,7%. Pese a esta disminución, hay otros pescados que se han comprado más. Concretamente, la trucha fresca, la dorada o el atún y bonito.

También ha caído el consumo de mariscos, moluscos y crustáceos, en este caso un 1,2%, debido a la caída de los segmentos congelado y fresco, que han perdido el 3,1% y 2,4% del volumen de sus compras.

En cuanto a las especies, han perdido intensidad de compra calamares y pulpo y también, las gambas y langostinos.

Se consumen 17,83 kilos de productos pesqueros por persona

Cada español consume de media unos 17,83 kilos de productos pesqueros. Tal y como indican los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, cada español consumía 26,4 kilos anuales de pescado en 2014, lo que representa una caída del 32% en solo una década.

Esa caída no es puntual. El sector lleva tiempo viendo cómo cae el consumo de pescado y esto ha llevado a reclamar a las instituciones medidas para revertir esa tendencia. Según los datos del Gobierno, en 2003 el consumo per cápita de productos relacionados con la pesca rozaba los 27,8 kilos anuales y en 2009, incluso llegó a los 30 kilos.

En 2013, ese mismo dato se situaba en 27,2 kilos, antes de la pandemia había caído a 22,5 kilos, en 2023 marcaba los 18,9 kilos y el año pasado esa misma medida había descendido a 17,9 kilos.

Para los profesionales del sector, esta caída se debe a varios factores. Entre esos factores, destaca el cambio de hábitos en el consumo y la falta de tiempo para acudir a una pescadería para comprar los productos. Asimismo, otros muchos destacan la idea de que el pescado es caro.

Comer pescado ayuda a reducir el estrés

Pese a la caída del consumo de pescado, los expertos continúan recordando la importancia que tiene para nuestra salud. Tal y como detallan, los alimentos ricos en Omega-3 ayudan a reducir el estrés. Entre esos alimentos, se encuentra el pescado azul.

En concreto, el pescado azul ayuda a reducir la presión arterial, a reducir los triglicéridos y a mejorar la elasticidad de las arterias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.