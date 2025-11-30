Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Desciende el consumo de pescado pese a sus beneficios: es el mejor aliado para reducir el estrés

El pescado azul ayuda a combatir el estrés ya que es un alimento rico en Omega-3.

Imagen de archivo de unos pescados.

Desciende el consumo de pescado | Pexels

Alba Gutiérrez
Publicado:

El consumo de pescado en España no deja de desplomarse desde hace años. La compra de pescado por parte de los hogares españoles ha disminuido en un 4,6%, con una reducción en las compras de pescado fresco y congelado del 4,5% y 3,3%. Así lo han detallado en el último informe 'La pesca mes a mes', elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según ese estudio, las especies que han sufrido el mayor retroceso son el bacalao, con un 28,8%, la caballa, un 18,5%, y la lubina, un 23,7%. Pese a esta disminución, hay otros pescados que se han comprado más. Concretamente, la trucha fresca, la dorada o el atún y bonito.

También ha caído el consumo de mariscos, moluscos y crustáceos, en este caso un 1,2%, debido a la caída de los segmentos congelado y fresco, que han perdido el 3,1% y 2,4% del volumen de sus compras.

En cuanto a las especies, han perdido intensidad de compra calamares y pulpo y también, las gambas y langostinos.

Se consumen 17,83 kilos de productos pesqueros por persona

Cada español consume de media unos 17,83 kilos de productos pesqueros. Tal y como indican los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, cada español consumía 26,4 kilos anuales de pescado en 2014, lo que representa una caída del 32% en solo una década.

Esa caída no es puntual. El sector lleva tiempo viendo cómo cae el consumo de pescado y esto ha llevado a reclamar a las instituciones medidas para revertir esa tendencia. Según los datos del Gobierno, en 2003 el consumo per cápita de productos relacionados con la pesca rozaba los 27,8 kilos anuales y en 2009, incluso llegó a los 30 kilos.

En 2013, ese mismo dato se situaba en 27,2 kilos, antes de la pandemia había caído a 22,5 kilos, en 2023 marcaba los 18,9 kilos y el año pasado esa misma medida había descendido a 17,9 kilos.

Para los profesionales del sector, esta caída se debe a varios factores. Entre esos factores, destaca el cambio de hábitos en el consumo y la falta de tiempo para acudir a una pescadería para comprar los productos. Asimismo, otros muchos destacan la idea de que el pescado es caro.

Comer pescado ayuda a reducir el estrés

Pese a la caída del consumo de pescado, los expertos continúan recordando la importancia que tiene para nuestra salud. Tal y como detallan, los alimentos ricos en Omega-3 ayudan a reducir el estrés. Entre esos alimentos, se encuentra el pescado azul.

En concreto, el pescado azul ayuda a reducir la presión arterial, a reducir los triglicéridos y a mejorar la elasticidad de las arterias.

