El menú del día se dispara: comer por menos de 15 euros ya es casi misión imposible

Hoy en día, en algunas ciudades, encontrar un menú del día por debajo de los 15 euros es prácticamente una misión imposible. Una mujer en Bilbao nos comenta que está subiendo todo. A su lado, un hombre añade que, en su opinión, realmente están subiendo más de lo debido.

En la última década su precio ha crecido un 21,3 por ciento. Los hosteleros lo explican así. David Bermúdez, del Restaurante Lilura, nos comenta que al final, entre gastos de personal y materia prima, hay que hacer malabares con los números. Rebecca Sainz, del Restaurante Víctor, añade que esta es una subida lógica teniendo en cuenta el aumento en los costos.

Aunque también hay quien apunta otras razones. Un bilbaíno opina que en la villa el turismo está en auge y que eso afecta a todos. "Los hosteleros se ponen las pilas y suben los precios", concluye.

La comunidad más cara es Baleares, con los menús a dieciséis euros de media; le sigue de cerca el País Vasco. Aquí están a quince con ochenta. Si viajamos a Cataluña, los encontraremos a quince con cuarenta. Lo que la sitúa en tercera posición. Por contra, los más baratos los encontramos en Canarias, Asturias, Andalucía y Murcia. Ligeramente por encima de los trece euros.

En nuestro camino nos cruzamos con un madrileño que acaba de comer un menú en Bilbao. Nos señala que en Bilbao hay bastante equilibrio entre calidad y precio. "No podemos comparar un menú de Madrid con otro de Bilbao. El de aquí es un menuzazo", asegura.

Sin embargo, hay quienes comienzan a verlos caros. Una mujer nos comenta que antes iban más a menudo a comer fuera y que ahora acuden menos veces. Otra añade que, además, la juventud hoy en día prefiere tres pinchos y una cerveza. "Les sale por nueve euros", destaca.

De ahí que haya locales que lo hayan retirado de su carta y apuesten por el plato del día. Koldo Maza, del Café Bar Bilbao, nos explica que la fórmula tiene bastante éxito. "La gente tiene prisa y les sale más económico. Están más a gusto", nos asegura.

Aunque lo más importante, sin duda, es que continúe habiendo buenas razones para seguir brindando.

