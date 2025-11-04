¿Cómo ahorrar en la declaración de la renta? Estos son algunos consejos de la OCU

Llega el final de año y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de recomendaciones para pagar menos la próximadeclaración de la renta. Son consejos relacionados con planes de pensiones, las inversiones, la vivienda o el sueldo.

Las comunidades autónomas también permiten deducir ciertos gastos pagados en 2025. Por ejemplo, el pago del alquiler de vivienda, ayuda doméstica, gastos educativos, libros de texto, guardería, gastos médicos, nuevas tecnologías, recursos energéticos renovables, etc.

Planes de pensiones

Para la OCU, la aportación monetaria a un plan de pensiones es "interesante" para quien obtiene rentas que provienen del trabajo, pero también de actividades profesionales o empresariales y de alquileres de inmuebles por las que tributan en el IRPF.

La reducción de la base imponible general por la aportación a planes de pensiones, mutualidades, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, seguros privados de dependencia... es la siguiente:

El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio.

1.500 euros anuales, que se incrementan en 8.500 euros, cuando el incremento provenga de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo plan de empleo que dependen del importe aportado por la empresa.

Patrimonio

Si durante 2025 se han obtenido ganancias y también se acumulan pérdidas en otras inversiones, se podría compensar las pérdidas con las ganancias, teniendo en cuenta que Hacienda no permite la compensación de pérdidas generadas por donaciones.

La OCU también avisa: la próxima declaración de IRPF será la última en la que podrá compensar el saldo de pérdidas pendientes de 2021. Antes de fin de año puede vender inversiones con una ganancia equivalente para aprovecharlo.

Vivienda

Las ganancias por la transmisión de la vivienda habitual cuando se tienen 65 años o más, están exentas de tributación del IRPF. Por ello, OCU recomienda esperar a cumplir esa edad para aprovechar la exención.

Si tienes un piso o una casa en alquiler, se aconseja repasar los gastos deducibles. Si al final del año el rendimiento es positivo, la OCU recomienda adelantar a diciembre los gastos deducibles para rebajarlo.

Los contribuyentes que en su comunidad de propietarios o en su vivienda unifamiliar realizasen en 2025 obras que mejorasen la eficiencia del inmueble podrán deducir el 60% de lo pagado (descontando las ayudas públicas recibidas) sobre una base máxima de 5.000 euros. Estas reformas tendrán que reducir, al menos, "un 30% el consumo de energía primaria no renovable del edificio o le otorguen clase A o B". Las obras no se pueden pagar en metálico y hace falta un certificado de eficiencia energética antes y después de las obras.

Coches eléctricos

La compra de vehículo eléctrico nuevo y la instalación de puntos de recarga para uso particular se permite deducir en la declaración de renta el 15% de lo pagado sobre un máximo de 20.000 euros en el caso de vehículos y de 4.000 euros para los puntos de recarga.

Amortización de hipoteca

Quienes compraron su vivienda habitual de forma financiada antes del 01/01/2013 podrán aplicar una deducción del 15% sobre lo que hayan pagado en 2024 por el préstamo, hasta un máximo de 9.040 euros anuales por declaración. Es recomendable hacer amortizaciones anticipadas hasta alcanzar la cifra.

Donaciones

Los donativos a ONG, fundaciones y ONG deducen un 80% sobre los primeros 250 euros, y un 40% sobre lo que exceda de esa cantidad. Sube hasta el 45% en el caso de que los donativos vayan destinados a entidades a las que ya se hubiera donado en 2023 y 2024.

Enfermedades

Si se tienen problemas de salud o enfermedades crónicas, la OCU recomienda pedir el certificado de discapacidad. Si se concede un grado de discapacidad del 33 % o más, se podrán aplicar las reducciones y deducciones estatales y regionales.

