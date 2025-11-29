Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
13 días extra de pesca, un alivio insuficiente para la flota mediterránea

Los pescadores ven la ampliación aprobada por el Gobierno como un respiro para cerrar el año, pero alertan de que el recorte sigue siendo insostenible y temen por el futuro del sector

Barcos de arrastre en el puerto de La Caleta de Vélez-MálagaEFE

Claudia Justes
Publicado:

La flota de arrastre del Mediterráneo afronta una nueva situación tras la decisión del Gobierno de ofrecer a los pescadores 13 días adicionales de actividad. Una medida que llega como un alivio para muchos profesionales del sector que, aseguran, les permitirá "llegar a final de año pudiendo pescar".

Todo comienza en 2024, cuando la Unión Europea reduce las salidas de pesca de unas 150 anuales a solo 27 con el objetivo de proteger el ecosistema marino. España negoció entonces y logró ampliar esa cifra hasta los 130 días mediante medidas de compensación. Sin embargo, los pescadores afirman que el impacto ha sido mayor del estimado.

"Se hablaba de una reducción del 40%, pero nosotros hemos notado más de un 50% de días perdidos", explica Xavier Doménech, secretario de la Federación Territorial de Cofradía de Pescadores de Tarragona.

En el puerto de Tarragona, estos 13 días extra se reciben como un respiro, aunque consideran que siguen siendo insuficientes para garantizar la viabilidad del sector. "Si me dan 13 días, en mi caso tengo un total de 120 al año, pero con los tres meses que hacemos de veda, es muy poco", lamenta un pescador. Algunos, directamente, admiten que no llegarán a fin de año.

Temen más limitaciones para 2026: "Habrá que subir precios"

La preocupación se extiende también hacia 2026, cuando temen que las limitaciones puedan endurecerse aún más. Una situación que repercute no solo en el mar, sino también en los mercados. "Todo lo que ellos puedan pescar es, al final, un beneficio para nosotros", explican desde el mercado de Cornellà San Ildefonso.

Otros comerciantes advierten que, si la pesca es escasa, "habrá que subir precios". Y los clientes ya lo notan: "Para ellos mal, nosotros les ayudaremos donde podamos", comenta una compradora. "Entiendo que se quiera respetar el medio ambiente, pero no tiene lógica”, añade otra. “Aunque tengan más género para estas fechas de Navidad, los precios no bajan", señala un tercero.

Por ahora, no se prevén problemas de abastecimiento para la campaña navideña. Solo queda esperar... y coger turno.

Economía

