Ciberacoso y salud mental: la prohibición de redes sociales a menores en Francia reaviva el debate en España

La preocupación por el impacto de las redes sociales entre los más jóvenes sigue creciendo en Europa. Ahora es Francia la que propone prohibir su acceso a los menores de 15 años. La iniciativa francesa contempla, también, mecanismos de control de edad y verificación obligatoria para impedir que niños y adolescentes creen cuentan sin supervisión. Ya en julio, Australia aprobó una nueva legislación para prohibir que los menores de 16 años accedan a redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X. De esta forma, desde el pasado mes de diciembre, estas plataformas están obligadas allí a implementar herramientas de verificación de edad.

Para tomar esta decisión, el Gobierno francés, respaldado por el presidente Emmanuel Macron, ha analizado el riesgo a sufrir ciberacoso, los problemas de salud mental o exponerse a contenidos nocivos. Por todo ello, el borrador no solo contempla la prohibición, también, más mecanismos de control de edad en las redes sociales. La idea es que la medida se implante a partir de septiembre de este año.

Ciberacoso, salud mental o contenidos inapropiados

Los expertos llevan tiempo avisando del peligro y las secuelas que puede tener un mal uso de las redes sociales en los menores. Según Marc Masip, CEO de Desconecta "afecta en las tres áreas básicas de los adolescentes: En la parte académica, baja el rendimiento; en la familiar porque hay muchísimas discusiones y en la parte social porque se aíslan". En muchos casos, en lugar de estar más conectados se desconectan de la realidad, de sus amigos, de su familia, de todo su entorno. La iniciativa del país galo envía también un mensaje claro a las plataformas para que asuman su responsabilidad.

Preocupación entre los padres

En la calle esta decisión de Francia vuelve a abrir el debate. "Un niño con el móvil es un mueble en una casa", "están demasiado enganchados, al menos, mi hija", "hasta pierden habilidades como leer en papel o escribir a mano", nos cuentan algunos padres. La mayoría también coinciden en otra cosa: "hay que estar pendientes de qué es lo que ven", en la importancia de la supervisión.

