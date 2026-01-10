Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Redes Sociales

Ciberacoso y salud mental: la prohibición de redes sociales a menores en Francia reaviva el debate en España

Francia quiere limitar el acceso de los jóvenes a las redes sociales y eso vuelve a abrir el debate sobre el uso de Internet en nuestros menores.

Redes sociales

Francia impulsa una ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años | Reuters

Publicidad

Paz Bailón
Publicado:

La preocupación por el impacto de las redes sociales entre los más jóvenes sigue creciendo en Europa. Ahora es Francia la que propone prohibir su acceso a los menores de 15 años. La iniciativa francesa contempla, también, mecanismos de control de edad y verificación obligatoria para impedir que niños y adolescentes creen cuentan sin supervisión. Ya en julio, Australia aprobó una nueva legislación para prohibir que los menores de 16 años accedan a redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X. De esta forma, desde el pasado mes de diciembre, estas plataformas están obligadas allí a implementar herramientas de verificación de edad.

Para tomar esta decisión, el Gobierno francés, respaldado por el presidente Emmanuel Macron, ha analizado el riesgo a sufrir ciberacoso, los problemas de salud mental o exponerse a contenidos nocivos. Por todo ello, el borrador no solo contempla la prohibición, también, más mecanismos de control de edad en las redes sociales. La idea es que la medida se implante a partir de septiembre de este año.

Ciberacoso, salud mental o contenidos inapropiados

Los expertos llevan tiempo avisando del peligro y las secuelas que puede tener un mal uso de las redes sociales en los menores. Según Marc Masip, CEO de Desconecta "afecta en las tres áreas básicas de los adolescentes: En la parte académica, baja el rendimiento; en la familiar porque hay muchísimas discusiones y en la parte social porque se aíslan". En muchos casos, en lugar de estar más conectados se desconectan de la realidad, de sus amigos, de su familia, de todo su entorno. La iniciativa del país galo envía también un mensaje claro a las plataformas para que asuman su responsabilidad.

Preocupación entre los padres

En la calle esta decisión de Francia vuelve a abrir el debate. "Un niño con el móvil es un mueble en una casa", "están demasiado enganchados, al menos, mi hija", "hasta pierden habilidades como leer en papel o escribir a mano", nos cuentan algunos padres. La mayoría también coinciden en otra cosa: "hay que estar pendientes de qué es lo que ven", en la importancia de la supervisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Arrancan las rebajas con más ventas… y colas para devolver los regalos de Reyes

Llegan las rebajas de enero

Publicidad

Economía

Redes sociales

Ciberacoso y salud mental: la prohibición de redes sociales a menores en Francia reaviva el debate en España

Enero, el mes de quemar el turrón pero con cabeza: "Estos días son típicos los atracones del gimnasio, que solo traen agujetas y lesiones"

Enero, el mes de quemar el turrón pero con cabeza: "Estos días son típicos los atracones del gimnasio, que solo traen agujetas y lesiones"

Disfrutar de un café ya es 10 céntimos más caro que en 2025

Disfrutar de un café ya es 10 céntimos más caro que en 2025

Venta de vinilos o firmas de libros: los kioscos de prensa se reinventan
Kioscos

Venta de vinilos o firmas de libros: los kioscos de prensa se reinventan

Imagen de achivo de unas cajas de cartón.
Trasteros

Un trastero ya cuesta lo mismo que una plaza de garaje: "Su alquiler ronda los 100 euros y la venta los 40.000"

Juanma Moreno, presidente de Andalucía
Financiación

El PP carga contra el Gobierno por el nuevo modelo de financiación: "Un traje a medida para Junqueras"

María Jesús Montero insiste en que el 70% de los recursos incorporados irán a parar a comunidades autónomas gobernadas por el PP. Sin embargo, los barones populares se oponen a ella.

Montero propone la cesión de IRPF e IVA a las comunidades e inyectar 16.000 millones de euros
Financiación autonómica

Montero propone elevar la cesión de IRPF e IVA a las comunidades en el nuevo modelo de financiación autonómica

La ministra de Hacienda ha presentado la nueva propuesta de modelo de financiación, con el que se busca garantizar la "solidaridad interterritorial" y con el que se buscará cumplir el principio de ordinalidad.

Tractores bloquean una carretera de Cataluña

Unos 150 tractores cortan la AP7 en Girona en las protestas contra el pacto con Mercosur

Un bebé con una madre

Cómo saber si puedes cobrar el cheque de 1.000 euros por hijo que ofrece la Seguridad Social

Llegan las rebajas de enero

Arrancan las rebajas con más ventas… y colas para devolver los regalos de Reyes

Publicidad