Siguen las protestas en el campo contra el acuerdo de la UE con Mercosur: "Preferimos luchar y creer que rendirnos"

Tras la aprobación de los embajadores de los 27 del texto con Mercosur, la firma tendrá lugar la próxima semana. Pero los agricultores no tiran la toalla y siguen luchando contra los recortes en la PAC y la falta de controles en las importaciones que supondría el pacto.

Los agricultores mantienen sus protestas en Cataluña y bloqueos en vías contra el acuerdo UE-Mercosur

Siguen las protestas en el campo contra el acuerdo de la UE con Mercosur: "Preferimos luchar y creer que rendirnos" | EUROPAPRESS

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

En el campo, cientos de agricultores siguen protestando contra el acuerdo de Mercosur con Europa. Se trata de un pacto de libre comercio que consiste en eliminar aranceles e impulsar las exportaciones, creando un mercado integrado de 780 millones de consumidores. Pero los agricultores no quieren que se produzca el acuerdo, ya que temen la afluencia de importaciones agrícolas a la UE.

Llevan más de 25 años tratando de negociar, y en los últimos meses han tenido lugar múltiples diferencias entre países europeos. Países como Francia, Polonia, Hungría, Austria o Irlanda han mostrado su negativa con el acuerdo, tratando de proteger a sus agricultores.

Los agricultores toman las carreteras

Agricultores de varios países europeos muestran su disconformidad con el acuerdo, incluyendo los españoles. En Cataluña, Galicia, Castilla y León o Cantabria han cortado carreteras con el fin de evitar que se lleve a cabo el acuerdo. La firma se producirá durante la próxima semana, por lo que agricultores y ganaderos han salido a las calles este sábado para dejar claro que no van a dar la batalla por perdida: "Preferimos luchar y creer que rendirnos", aseguran.

Otra amenaza son los recortes hacia las ayudas de la Política Agraria Común a raíz de la entrada de productos agrícolas de terceros países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Allí las exigencias sanitarias y medioambientales son menores que en Europa y este pacto abriría las puertas a importaciones masivas de alimentos más baratos y con normas distintas.

Los riesgos a los que se enfrentan

Los agricultores y ganaderos europeos temen que al depender de terceros países, el consumidor note el cambio y se ponga en peligro su supervivencia: "Nos afecta a nosotros y al consumidor", advierten. Los españoles, por su parte, argumentan que sufrirían una competencia desigual y una presión a la baja de los precios.

Las protestas van a seguir mientras no haya cambios en el acuerdo, cuya firma está prevista para el próximo 17 de enero. En España las principales concentraciones están en el norte, con especial intensidad en Cataluña. La movilización ha bloqueado puntos clave de la red viaria nacional y varias carreteras continúan cortadas. "Llevamos tres días de protestas en las carreteras", y aseguran que no pararán hasta que se escuchen sus peticiones.

