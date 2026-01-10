Venta de vinilos o firmas de libros: los kioscos de prensa se reinventan

La caída en ventas de la prensa escrita obliga a los quioscos a reinventarse. El de Fausto Palmier es un gran ejemplo, vende vinilos, ilustraciones y bebidas calientes a pie de calle. "Al principio, era un kiosco tradicional, no teníamos ventas, colocaron unos andamios aquí al frente y me vi ahogado", cuenta.

Fausto estaba arruinado y, cuando menos lo esperaba, vio la oportunidad. En ese entonces contaban con unos pocos discos en una caja y, para su sorpresa, se vendían rápidamente. Acto seguido, decidieron centrar su negocio en ello y ha resultado ser todo un éxito. "El boca a boca y las redes sociales nos han ayudado mucho, señala el propietario.

KIOSCO MORRISON

El kiosco Morrison, en pleno barrio Salamanca, guarda clásicos de Los Beatles o Bowie, al igual que los grandes estrenos del año. Lux de Rosalía es el más pedido desde hace mucho tiempo. También arte relacionado con la música y postales de recuerdo de Madrid, ya que es lugar de paso para muchos turistas. Así revive este punto de encuentro y de conversación en pleno centro de Madrid.

KIOSCO DE MIGUEL

A 900 metros está el kiosco de Miguel Sanz. Donde unos veían liquidación, él encontró esperanza: "Estaba estudiando la carrera, me enteré de que traspasaban este quiosco y decidí quedarme con él por vocación". Vende periódicos, pero también libros, cuentos, cromos e incluso paraguas en días de lluvia. La clave está en la diversificación y no parar de trabajar nunca por y para el negocio.

Este joven también organiza firmas de libros. Andrés Trapiello, el recién premiado con el Premio Nadal David Uclés, Manuela Carmena, Agatha Ruiz de la Prada y Esperanza Aguirre ya han participado en ellas. A pesar de haberse planteado tirar la toalla en más de una ocasión, Miguel siempre ha priorizado su vocación por los libros, la prensa y la cultura.

