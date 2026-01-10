Enero y los propósitos: mucho "voy a" y poco "lo hice"

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los expertos recomiendan marcarse objetivos pequeños y realistas para no abandonar a las pocas semanas.

Marta Ojeda
Nuevo año, nueva vida… o eso decimos cada 1 de enero. Porque no falla: en cuanto se acaban las uvas, empezamos con los clásicos de siempre. Este año sí que sí: dejo el azúcar, voy al gimnasio, aprendo inglés, me organizo mejor, ahorro, leo más, dejo el móvil… y un largo etcétera que suena muy bien en voz alta, pero que suele quedarse en eso: en palabras.

Según los expertos, más del 80% de los propósitos no superan el mes de enero. Es decir: duran menos que un roscón en una casa con niños. Porque la motivación del principio suele ser tan intensa como fugaz. Los gimnasios se llenan en enero... y se vacían en febrero. Los tupper saludables duran una semana. Y el inglés vuelve a ser "nivel medio" en el currículum de siempre.

El problema, dicen los psicólogos, es que hacemos la lista con mucha ilusión... pero poca estrategia. Nos marcamos diez cambios de golpe, cuando con que uno sobreviviera ya sería un logro. Además, enero no ayuda: es frío, cuesta arriba, con resaca emocional y económica. ¿Y encima quieres que deje el chocolate?

¿La solución? Ir poco a poco. Empezar con metas modestas, realistas y sostenibles: cambiar una rutina, no toda la vida. En lugar de una lista de 10 propósitos, enfocarse en uno o dos que realmente importen. Y, sobre todo, entender que no hace falta empezar el 1 de enero para cambiar algo. Cualquier día es bueno si hay motivación.

Así que, si ya han fallado en alguno de sus propósitos, calma: no son los únicos. Pueden volver a empezar hoy, mañana o en marzo. Porque el año es largo, pero la fuerza de voluntad en enero… cortita.

