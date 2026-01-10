Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenidos dos hombres de una violenta banda de atracadores en Águilas, Murcia

Detenidos dos hombres por atracar un salón de juegos en Águilas. Murcia. Mientras uno de los delincuentes amenazó con un machete a un cliente y a la dependienta, el otro sustrajo la caja registradora.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Ainhoa Lujambio
Publicado:

El atraco ha tenido lugar en un salón de apuestas del municipio de Águilas, Murcia.Uno de los clientes del local se abalanzó sobre el hombre armado para evitar que lesionara con el machete. En su huida tuvieron que deshacerse de la caja registradora al ser perseguidos

Tras una investigación de varios meses han sido detenidos por un delito de robo con violencia que cometieron al entrar encapuchados en horario comercial en este establecimiento. Tras los hechos, la Guardia Civil se entrevistó con los testigos y conoció la cronología del asalto, lo que permitió la posterior investigación y detención de ambos. Mientras uno pasaba detrás de la barra para robar la caja, el otro amenazó a los clientes y a la dependienta con un machete.

Héroes anónimos

La actuación de varios clientes permitió que el robo no se consumase, porque uno de los clientes presentes no dudó en abalanzarse sobre el hombre armado, lo que provocó un forcejeo que finalizó con los asaltantes abandonando el local con la caja registradora en su poder. Sin embargo, este vecino siguió a los delincuentes en su huida junto a otros clientes, lo que hizo que los delincuentes tuvieran que abandonar la caja y permitir a los agentes recuperar la totalidad del dinero.

Ardua investigación

La operación desarrollada por la Guardia Civil, de nombre “Bituti”, ha permitido identificar y detener a los dos atracadores y ponerlos a disposición de la justicia.

