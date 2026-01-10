Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP citará a Paco Salazar en la comisión del Caso Koldo antes de las elecciones en Aragón

El secretario general del PP, Miguel Tellado, asegura que Salazar representa "el machismo en el Gobierno y en PSOE" y le citarán para que explique "cuál fue su papel dentro de la organización criminal en la que Sánchez ha convertido" al partido.

Miguel Tellado en la 28&ordf; Interparlamentaria del PP

Miguel Tellado en la 28ª Interparlamentaria del PPEuropa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

El Partido Popular llamará a comparecer al exdirigente socialista y exasesor de Moncloa Paco Salazaren la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado antes de las elecciones autonómicas de Aragón, previstas para el próximo 8 de febrero. Fuentes del PP han confirmado que la comparecencia de Paco Salazar se producirá antes de que los aragoneses acudan a las urnas, en unos comicios en los que el actual presidente autonómico, Jorge Azcón. buscará la reelección, con la exministra Pilar Alegría como candidata del PSOE.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido a esta citación durante la inauguración de la 28ª Interparlamentaria del partido, celebrada este fin de semana en A Coruña. Aunque el anuncio de la comparecencia se realizó a principios de diciembre, Tellado no ha concretado fecha exacta.

"Vamos a citarle para que nos cuente qué es lo que sabe, qué es lo que vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de la presunta organización criminal en la que Pedro Sánchez ha convertido a este partido", ha afirmado. Según el PP, Salazar es "el quinto pasajero del Peugeot" y forma parte de la "trama" que, a juicio de Tellado, afecta al núcleo duro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que el PP quiere obligarle a "rendir cuentas".

Financiación autonómica y críticas al Gobierno

En el mismo acto, Tellado ha avanzado que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega a la Moncloa, impulsará un nuevo sistema de financiación autonómica "justo y solidario" en el plazo de un año. "Mejoraremos la financiación autonómica, pero en todas las comunidades", ha asegurado ante los cargos del partido.

Sus declaraciones se producen poco después de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentara una propuesta que plantea ceder a las comunidades el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, lo que supondría un aumento de recursos de unos 16.000 millones de euros en 2027.

Como es habitual, Tellado ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber hecho "un daño enorme" a la democracia, a la igualdad y a las arcas públicas mediante acuerdos con el independentismo. En ese contexto, ha criticado el pacto alcanzado entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al que califica de "premio" para quienes, según dice, mantienen al Ejecutivo en el poder.

