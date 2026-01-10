El periodista canario Miguel Moreno, liberado en Venezuela, ya está en casa

El periodista grancanario Miguel Moreno Dapena ha sido liberado en Venezuela después de pasar 209 días encarcelado. Su excarcelación se produce en el marco de la liberación de varios ciudadanos españoles, confirmada este jueves por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y supone un nuevo movimiento en las relaciones diplomáticas entre España y el país sudamericano.

"Ha tenido que vivir cosas muy fuertes"

La salida de prisión de Miguel Moreno forma parte de un proceso más amplio en el que también han recuperado la libertad otros cuatro ciudadanos españoles. La decisión del Gobierno Venezolano se enmarca como un paso relevante en el plano diplomático, en un contexto marcado por meses de tensión entre ambos países.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, aseguraba que tras conversar con la madre de Miguel, esta le había indicado que se encontraba en buen estado de salud si bien había "tenido que vivir cosas muy fuertes". Su primera comunicación con su entorno se produjo desde la sede diplomática española en Caracas, antes de subirse en un avión rumbo a Madrid.

La detención del barco N35

La detención de Miguel Moreno se remonta al mes de junio de 2025. En aquel momento, las autoridades venezolanas interceptaron el barco de exploración marina N35, para el que trabajaba el periodista, cuando estaba a unas 50 millas del delta del Orinoco.

Según explica su padre: "Les acusan de estar en aguas económicas venezolanas y dicen que estaban haciendo prospecciones petroleras sin permiso. El barco se dedicaba a la localización de pecios, barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial y que contienen objetos de valor".

Las últimas noticias antes del silencio

Antes de que se interrumpiera toda comunicación, Miguel Moreno logró informar a sus padres de que los oficiales de la Armada venezolana "habían sido muy amables" con la tripulación durante los primeros días tras la interceptación. Esa llamada, realizada el 19 de junio, fue la última comunicación directa que tuvo con su familia.

A partir de entonces, el periodista quedó recluido en el penal de El Rodeo, una de las cárceles más conocidas del país, y durante meses apenas trascendieron datos oficiales sobre su situación personal o judicial: "Venezuela es hermética", explica Nacho, el padre de Miguel.

Una lucha incansable por la libertad de Miguel

Maria Jesús, la madre de Miguel, acudió en un primero momento a las Naciones Unidas para denunciar la situación del periodista, intensificando las acciones para lograr su liberación y llegando a reunirse incluso con el presidente Sánchez en la Moncloa. Ese encuentro reforzó la presión política y diplomática para lograr la excarcelación de los ciudadanos españoles retenidos en Venezuela.

A raíz de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que permitió la captura y detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se da el contexto idóneo para que la vía diplomática tenga éxito y es el ministro Albares quien confirma la noticia en la red social X: "Vuelan ya hacia España los cinco compatriotas liberados hoy en Venezuela", entre ellos, Miguel Moreno Dapena.

Una vuelta a casa alejada de los medios

Tras una escala en Madrid y una breve reunión con las autoridades españolas, todos los españoles excarcelados emprendieron el viaje hacia sus hogares, en el caso de Miguel: la isla de Gran Canaria. El periodista grancanario aterrizó junto con sus familiares sobre las 20:15 de la noche donde un discreto dispositivo policial esperaba para ayudarle a salir del aeropuerto evitando a la prensa que le esperaba en la puerta de Llegadas.

La familia ha hecho pública una imagen de miguel ya en Gran Canaria, en ella se le puede ver afeitado y con un gorro, y su madre ha explicado que "necesita descansar unos días y luego hablará con la prensa". Miguel y su familia disfrutan ahora de su esperado reencuentro.

