Enero, el mes de quemar el turrón pero con cabeza: "Estos días son típicos los atracones del gimnasio, que solo traen agujetas y lesiones"

Estos primeros días del año los gimnasios se llenan y las inscripciones pueden llegar a aumentar hasta un 40%. En los mercados se dispara la venta en las verdulerías tras las comilonas navideñas.

Beatriz Sobrino
Publicado:

Las navidades son tiempos de comidas copiosas y de "abandonar" los hábitos más saludables. Por eso, enero es el mes de las buenas intenciones. Muchos confiesan que se han portado "mal" y que han comido mucho dulce y ahora toca volver al deporte y a la dieta equilibrada.

Quemar el turrón pero con cabeza

Las inscripciones en los gimnasios aumentan, en algunos casos, hasta el 40%. Ahora toca quemar el turrón subidos a la cinta de correr y hacer desaparecer cada miga del polvorón en las actividades dirigidas. Pero hay que tener cuidado porque tan malo son los atracones navideños de comida como los "atracones del gimnasio": hacer deporte de forma descontrolada.

Atracones del gimnasio

Los gimnasios se convierten estos días en centros de peregrinación para olvidarse de los excesos navideños. Pero los expertos alertan que hay que "tomárselo con calma". Así lo explica Arnau Robles, entrenador personal, "hay que tener planificación, progresión, control e ir entrenando poco a poco". Muchos empiezan "a lo loco" y eso "solo provoca muchas agujetas, lesiones y desmotivarse de forma muy rápida". Son los llamados "atracones del gimnasio", es decir, atiborrarse de ejercicios de forma descontrolada. Estos días hay que acostumbrar al cuerpo, tener objetivos realistas y luego aumentar la intensidad.

Tras las comilonas el "atracón verde"

Los polvorones, los turrones, el pavo y las gambas ya han desaparecido de la mesa. Por eso, estos días de enero en el mercado los carritos se llenan de frutas y hortalizas. "Ahora toca verde, fuera gamba y fuera el cordero" nos explica Luisa desde su frutería del Mercado de Sant Ildefons, en Cornellá. Misma idea nos transmite María José García, desde la verdulería "vas de casa en casa comiendo mucho dulce y ahora todos piden acelga, judía o brócoli, todo verdura".

Los expertos recomiendan fijarse objetivos realistas para cada comienzo de año y ser razonables con los nuevos propósitos. Este mes de enero hay que "darle fuerte" para recuperar rutinas saludables y apostarlo "todo al verde".

