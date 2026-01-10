Un hombre herido tras un tiroteo entre dos vehículos en la N-340 a la altura de Vila-seca (Tarragona)

Los Mossos d’Esquadra investigan un tiroteo ocurrido este viernes por la tarde en la carretera N-340, en Vila-seca (Tarragona), que se saldó con un hombre herido y hospitalizado, aunque fuera de peligro. El ataque, entre dos vehículos en marcha, terminó con un accidente de tráfico y la huida de uno de los implicados.

El suceso se produjo este viernes alrededor de las 15:00 horas en la N-340, a la altura del municipio de Vila-seca, una vía con un elevado volumen de tráfico, especialmente en fin de semana.

Según han confirmado fuentes policiales, los hechos comenzaron cuando uno de los ocupantes de un vehículo abrió fuego contra otro coche en el que viajaban dos personas. Los disparos se produjeron mientras ambos vehículoscirculaban por la carretera, generando una situación de gran peligro tanto para los implicados como para el resto de conductores.

Al tratar de esquivar los disparos, el coche que iba siendo atacado sufrió un accidente. Como consecuencia del impacto, uno de sus ocupantes resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Afortunadamente, no se encuentra en estado de gravedad y está fuera de peligro, según las mismas fuentes.

Tras el ataque, el vehículo desde el que se efectuaron los disparos huyó del lugar, lo que ha abierto un amplio dispositivo de investigación para tratar de localizar a los responsables.

Investigación abierta

La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Tarragona se ha hecho cargo del caso. Los agentes trabajan para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos y determinar el recorrido de los vehículos implicados antes y después del tiroteo.

Entre las líneas de investigación que manejan los Mossos se encuentra la posibilidad de que el suceso esté relacionado con el narcotráfico, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

El incidente ha generado preocupación entre los vecinos y conductores habituales de la N-340, una carretera que ya ha sido escenario de accidentes graves en el pasado. Desde la policía recuerdan la importancia de avisar de inmediato al 112 ante cualquier situación de riesgo en la vía pública y confían en que la investigación permita esclarecer lo ocurrido en los próximos días.

Por ahora, el herido evoluciona favorablemente y los Mossos continúan con las investigaciones para dar con el coche fugado y las personas implicadas en el tiroteo.