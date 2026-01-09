Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Montero propone elevar la cesión de IRPF e IVA a las comunidades en el nuevo modelo de financiación autonómica

La ministra de Hacienda ha presentado la nueva propuesta de modelo de financiación, con el que se busca garantizar la "solidaridad interterritorial" y con el que se buscará cumplir el principio de ordinalidad.

Beni López
Publicado:

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado el nuevo modelo de financiación autonómica. Una propuesta que aportaría, entre sus novedades, 16.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas (CC.AA) en 2027 gracias a la cesión de una mayor parte del IRPF e IVA.

Durante su presentación, Montero ha dado a conocer que la recaudación del IRPF e IVA ascenderían del 50% al 55% y 56'5%, respectivamente.

Asimismo, llegan a la cesta de tributos cedidos, el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos.

Un nuevo modelo con el que se busca incrementar los recursos autonómicos para blindar el Estado de bienestar y así garantizar la "solidaridad interterritorial". Este sistema busca dar "respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", ha señalado.

La población ajustada reconfigura el modelo

Con este nuevo sistema se reformula la población ajustada, es decir, "el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y necesidades de financiación". Con ello, el modelo buscará cubrir los costes de los servicios básicos de las comunidades autónomas como sanidad, educación o dependencia.

Para esta configuración se tiene en cuenta la población padrón, que supone el 30% de esta, y la población protegida, 38% que determina en mayor medida el gasto sanitario de las CC.AA. Esta última posee siete grupos y una propuesta con la que se amplía a 20 grupos de edad "aproximando mejor los costes sanitarios en función de las necesidades de los beneficiarios", tal y como detalla Montero.

En lo que respecta a la educación, se tienen en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años y esta ponderación alcanza una ponderación del 17% y los habitantes entre 18 y 24 años que suelen coincidir con estudios universitarios (3'5%).

Si hablamos de servicios sociales, se mira hacia la población mayor de 65 años, que requiere de un uso intensivo de servicios que servicios como los que tienen que ver con la dependencia. Como novedad, se desglosa dos tramos, entre 65 y 79 años y por otro los mayores de 80 años. Esta variable alcanza un 7%.

Asimismo, se incorpora el número de parados sin prestación social (1'5%).

El PP posee la llave para la aprobación del nuevo modelo

Un sistema que "tiende" al principio de ordinalidad en su mayor proporción. El siguiente paso será mantener reuniones con las comunidades autónomas con el que se hace un ejercicio de transparencia

No obstante, María Jesús Montero ha incidido en quien vota el modelo es el PP. "Si el PP no tiene una posición única, no se puede consensuar el Gobierno", ha señalado la ministra. La ministra estima que el proceso sea "ágil" para que entre el sistema en 2027.

"Ahora le toca hablar a los grupos políticos. A mí me parece difícil que los grupos parlamentarios y el PP puedan decir que no a este modelo, pero cosas más raras hemos visto a lo largo de esta legislatura", ha añadido. No obstante, afirma esperar con la "complicidad" de los populares.

