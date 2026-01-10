Detenido un hombre de 27 años por la muerte a tiros de otro varón en una vivienda de Getafe

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años como presunto responsable de la muerte por arma de fuego de otro varón de 42 años en una vivienda de Getafe, al sur de la Comunidad de Madrid. Los hechos ocurrieron en la tarde de este viernes y están siendo investigados por el Grupo VI de Homicidios.

Según ha informado la Policía Nacional este sábado, el suceso tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas en una vivienda situada en el número 15 de la calle Ramón Rubial. A esa hora, una llamada al teléfono de emergencias 091 alertó de que un hombre había resultado herido por arma de fuego en el interior del domicilio.

Cuando los agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos, encontraron a la víctima, un hombre de 42 años, que ya había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas. El fallecido presentaba dos impactos de bala, lo que confirmó la gravedad del ataque.

Durante la intervención policial, los agentes localizaron a un segundo hombre que, según las primeras investigaciones, habría mantenido un forcejeo previo con la víctima. Se trata del presunto autor del crimen, un varón de 27 años, que presentaba lesiones compatibles con esa pelea.

El servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid informó el viernes de que este hombre sufría un traumatismo craneoencefálico leve. Por este motivo, fue trasladado al Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés para ser atendido antes de su puesta a disposición policial.

Tras comprobar su presunta implicación directa en los hechos, los investigadores procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio. Una vez recibió el alta médica, el joven quedó bajo custodia policial.

Investigación en curso

El Grupo VI de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen. Los agentes tratan ahora de reconstruir lo ocurrido en el interior de la vivienda y de determinar la relación que existía entre la víctima y el presunto autor.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el motivo del enfrentamiento ni sobre el arma utilizada. La Policía continúa recabando pruebas y tomando declaración a posibles testigos para completar el atestado policial, que será remitido a la autoridad judicial en las próximas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.