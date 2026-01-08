Unos 150 tractores cortan la AP7 en Girona en las protestas contra el pacto con Mercosur

La oleada de protestas del sector agrario catalán ejerce un nuevo nivel de presión con bloqueos simultáneos en puntos estratégicos del territorio. El más visible, el del puerto de Tarragona, donde alrededor de setenta tractores y decenas de agricultores paralizan los accesos con la intención de mantener el encierro hasta el lunes. La convocatoria, liderada por Revolta Pagesa, ha reunido a más de un centenar de productores.

Pero el foco no se ha limitado al puerto de Tarragona. En Gerona, han cortado la AP-7 a la altura de Pontós desde las tres de la madrugada, cuando cerca de un centenar de tractores bloquearon tanto la autopista como la N-II en ambos sentidos. Los agricultores levantaron una entrada improvisada desde un campo cercano para acceder a la vía y colocaron neumáticos y estructuras metálicas para impedir el paso, aunque permitieron que los vehículos atrapados abandonaran la zona. Para soportar el frío, encendieron hogueras con bidones y levantaron un pequeño porche anclado al asfalto. Hacia las nueve de la mañana se recuperó parcialmente la circulación en la N-II, aunque manteniendo el veto a los camiones.

Los agricultores exigen frenar el tratado con Mercosur

Unos cortes que han provocado retenciones de hasta siete kilómetros entre Figueres y Vilademuls, congestión en la C-26 hacia la N-260 y paradas intermitentes en varias carreteras comarcales. Aun así, no se han registrado incidentes con la policía.

El sector justifica esta movilización masiva como respuesta directa al acuerdo que la UE quiere cerrar con Mercosur. Los portavoces advierten de que permitirá la entrada de productos agrícolas y ganaderos elaborados con pesticidas y hormonas prohibidas en territorio europeo, generando una “competencia desleal” y comprometiendo la seguridad alimentaria. Además, denuncian los recortes previstos en la PAC y acusan a las autoridades de incumplir los compromisos asumidos. La protesta, aseguran, no se detendrá hasta que se frene el tratado y se garanticen condiciones equitativas respecto a los productos europeos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.